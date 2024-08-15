40 Yaşına Girdi: Salih Bademci, Doğum Günü Partisinde 4 Yaşındaki Kızının Verdiği Hediyeyi Yanından Ayırmadı!
40 Yaşına Girdi: Salih Bademci, Doğum Günü Partisinde 4 Yaşındaki Kızının Verdiği Hediyeyi Yanından Ayırmadı!
Geçtiğimiz saatlerde 40 yaşına giren Salih Bademci, doğum günü partisi öncesinde eşiyle beraber 2. Sayfa muhabirlerine röportaj verdi. Kızının kendisine verdiği hediyeyi yanından ayırmayan Salih Bademci yine kendine hayran bıraktı.. ❤️
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Önümüzdeki yılların usta isimlerinin arasına gireceği şimdiden aşikar olan, son zamanların en parlak yıldızı Salih Bademci'yi anlatmaya da tanıtmaya da gerek yok herhalde!
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Oyunculuk hayatına Elveda Rumeli'yle başlayan, gerek dijitalde gerek televizyonda yer aldığı projelerde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran, oyunculuğu müthiş, sesi şahane Bademci, aynı zamanda karizması ve aile hayatıyla da sık sık konuşulan isimlerden.
2015'te meslektaşı İmer Özgün'le dünyaevine giren Bademci, eşiyle pozları ve eşine duyduğu derin aşkla özel hayatıyla da kendine hayran bırakmayı başarıyor.
Bir de dünya tatlısı kızları var ki... Çiftin üstüne titredikleri kızları İklim'i zaman zaman görüyor her defasında da hem aileye hem de minik İklim'e "41 kere maşallah" diyoruz.
Şimdi gelelim günün anlam ve önemine! Salih Bademci, geçtiğimiz saatlerde 40 yaşına girdi!
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Doğum gününü de hemen hemen tüm ünlülerin akın ettiği bir partiyle kutladı. Geceden daha çok görüntü gelecektir eminiz fakat şimdi size hem mükemmel oyuncu hem mükemmel koca olmayı başaran Bademci'nin mükemmel baba hareketini izletmek istiyoruz!
Birkaç saat önce doğum gününe giriş yapmadan evvel 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülenen Salih Bademci, 4 yaşındaki kızı İklim'in kendisine verdiği doğum günü hediyesini göstermeden edemedi.
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