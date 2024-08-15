Önce Çilesini Anlattı Sonra Kızlarına Kıyamadı: Çocukla Tatili Yorumlayan Pelin Akil, Tüm Annelerin Sesi Oldu!

'Yani var ya böyle dakikalarca bakıyorum onlara. Bir de onlar için oraya gitmişsiz mesela, orada kendini yırtarak alıyor. Orada şey oluyorsun işte; 'Ben senin için buradayım ve sen mutsuzsun. Neden? Neden yavrum, canımın içi benim, bir tanelerim. Neden? Şu an çok mutlu olmanız lazım bak birlikteyiz burada!' isyanında bulundu.