Önce Çilesini Anlattı Sonra Kızlarına Kıyamadı: Çocukla Tatili Yorumlayan Pelin Akil, Tüm Annelerin Sesi Oldu!
Önce Çilesini Anlattı Sonra Kızlarına Kıyamadı: Çocukla Tatili Yorumlayan Pelin Akil, Tüm Annelerin Sesi Oldu!
İkizleri Alin ve Lina'yla beraber Amsterdam tatiline çıkan Pelin Akil, çocuklu tatilin çilesini anlattı! Önce yükselip sonra aniden değişen ruh haliyle çocuklarına kıyamayan Akil, tüm annelerin sesi oldu!
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2008-2011 yılları arasında Arka Sıradakiler dizisinde oynarken tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüştükten sonra da 2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ve Anıl Altan, senelerdir ünlü oyuncular arasında en sevilen çiftler arasında yer alıyor.
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2019'da kucaklarına aldıkları ikizleri Alin ve Lina'yla kurdukları dünya tatlısı aile ile gönülleri fetheden ikili, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Aşk ve mutluluk dolu pozları da her defasında kalbimizi eritiyor!
Belki denk gelmişsinizdir, birkaç ay önce zincirleme bir şekilde boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti ikili. Fakat haberlerin altı boş çıkmıştı, aralarında bir sürtüşme var gibi gözüktüyse de aşıklar tam gaz paylaşımlarına devam etti.
Geçtiğimiz günlerde Filenin Sultanları'nı yarı final maçında desteklemek üzere baş başa Paris'e giden Pelin Akil ve Anıl Altan...
Rotayı bu sefer de Amsterdam'a çevirdi. Anıl Altan'ın doğum günü için sürpriz yaparak Justin Timberlake konserine bilet alan Pelin Akil, son dakikada kızları da tatile dahil etmeye karar verdiklerini söyledi.
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Sonrası yokuş aşağı 🙈 Eşiyle aynı anda şehri gezmek için dışarıya çıkamayan Pelin Akil, ikizleri babalarına bırakıp terasa çıktığı gibi çocukla tatilin çilelerini anlattı. Öyle de içten anlattı ki, tüm annelerin sesi oldu resmen!
Sözlerine, "Ne içime oturuyor biliyor musunuz?" diyerek başlayan Akil, "Asla çocuklarla tatil yapıyor olmak değil, sokaklarda görseniz bizi inanamazsınız çünkü çok eğleniyoruz yani. Ama işte bir şey oluyor, ya aralarında tartışıyorlar ya da bir huysuzluk, bir ağlama!" diyerek annelerin alışık olduğu o kriz anlarının nasıl tükettiğini anlattı.
Sonra Instagram'daki diğer hikayelere bakıp "outfit check" hikayelerini gördükçe kafasının attığını vurguladı. "Çocukla ne outfit'i ya!" deyip iki gündür aynı kıyafeti giydiğini ama temiz olduğunu belirtti! 😂
Derken birden devreye annelik damarı girdi! Kılığına kıyafetine hiç özenemediğini söyleyen Akil, "Bunları söylerken bile çocuklarımı özledim, işte böyle de bir vicdan, böyle de bir duygu. Ben gideceğim şimdi onları koklayacağım, böyle bir şey işte! Annem!" diyerek videoyu noktaladı. 🙈
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