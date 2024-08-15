Reddedilmek Ağır Geldi: Sinan Akçıl'dan Şarkısında Adını Kullanmasına İzin Vermeyen Kadir İnanır'a Ağır Taş!
Reddedilmek Ağır Geldi: Sinan Akçıl'dan Şarkısında Adını Kullanmasına İzin Vermeyen Kadir İnanır'a Ağır Taş!
Sinan Akçıl ve Kadir İnanır arasındaki şarkı krizi büyüyor! Geçtiğimiz günlerde 23 Ağustos'ta çıkacak şarkısının adını Kadir İnanır koymak isteyen Sinan Akçıl, İnanır'ın eşi Jülide Kural'dan ret yemişti. Şarkının adını değiştirmek zorunda kalan Sinan Akçıl, usta oyuncuya ağır konuştu.
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Sinan Akçıl, hem şarkıları, hem konserleri hem de tuhaf açıklamaları ve çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri biliyorsunuz!
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Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık magazinde yer edinen Akçıl, geçtiğimiz günlerde yaşadığı şarkı kriziyle gündeme oturmuştu. Şöyle kısacık bir özet geçelim; Akçıl 23 Ağustos'ta dinleyiciye sunacağı yeni şarkısının adını "Kadir İnanır" koymak istedi.
Fakat "Kadir İnanır" isimli şarkıya, usta oyuncunun eşi Jülide Kural'dan izin çıkmadı! Şarkıda Kadir İnanır'ın adının geçmesini istemediğini belirten Jülide Kural, Sinan Akçıl'ı zora sokunca, şarkının adı "Aslan Parçası" olarak değiştirildi.
Akçıl, durumu "eşi hanımla bizzat görüştüm ama izin alamadım" diyerek bu sözlerle duyurmuştu 👇
Geçtiğimiz dakikalarda Sinan Akçıl'dan konuya dair bir hamle daha geldi. Takipçilerinin kendisine Kadir İnanır'la ilgiliz yazdığı şeyleri okuyunca şaşırdığını söyleyen şarkıcı, şarkının ismini değişerek .ok iyi yaptığını şimdi anladığını vurguladı.
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Kadir İnanır için "Son yıllardıraki tavrını bilmiyordum, araştırdım, üzüldüm ve şaşırdım açıkçası" dedi.
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