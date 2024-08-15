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İbrahim Tatlıses Duyurdu: Usta Oyuncu Aydemir Akbaş Yoğun Bakıma Kaldırıldı!

İbrahim Tatlıses Duyurdu: Usta Oyuncu Aydemir Akbaş Yoğun Bakıma Kaldırıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 16:57

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan kötü haber geldi. İbrahim Tatlıses, 45 yıllık dostu ve ağabeyi için sevenlerinden dua istedi...

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Şimdiye dek 100'ü aşkın filmde, 30'dan fazla tiyatro oyununda rol almış, 8 kez de yönetmen koltuğuna oturmuş usta oyuncu Aydemir Akbaş, uzun bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Şimdiye dek 100'ü aşkın filmde, 30'dan fazla tiyatro oyununda rol almış, 8 kez de yönetmen koltuğuna oturmuş usta oyuncu Aydemir Akbaş, uzun bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

2013'te gırtlak kanserine yakalanan Akbaş, tedavi sonrası eski sağlığına kavuşmuş, 2023'de ise yeniden kansere yakalanmıştı.

2013'te gırtlak kanserine yakalanan Akbaş, tedavi sonrası eski sağlığına kavuşmuş, 2023'de ise yeniden kansere yakalanmıştı.

Uzun bir süredir kemoterapi tedavisi alan 88 yaşındaki Aydemir Akbaş'tan geçtiğimiz dakikalarda kötü haber geldi.

Uzun bir süredir kemoterapi tedavisi alan 88 yaşındaki Aydemir Akbaş'tan geçtiğimiz dakikalarda kötü haber geldi.

İbrahim Tatlıses, 45 yıllık dostu ve ağabeyi Aydemir Akbaş'ın yoğun bakımda olduğunu Instagram hesabından duyurdu. Sevenlerinden "Aydoş"u için dua istedi 🙏

İbrahim Tatlıses, 45 yıllık dostu ve ağabeyi Aydemir Akbaş'ın yoğun bakımda olduğunu Instagram hesabından duyurdu. Sevenlerinden "Aydoş"u için dua istedi 🙏

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