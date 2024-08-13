Ona da Karışmasa Olmazdı: Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya Aşka Gelince Çöpçatan Demet Akalın da Gaza Geldi!
Ona da Karışmasa Olmazdı: Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya Aşka Gelince Çöpçatan Demet Akalın da Gaza Geldi!
Şu sıralar nereye baksanız oradan Demet Akalın çıkıyor biliyorsunuz... Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşka geldiğini görünce de yerinde duramadı kendisi! Onlar aşka, Demo gaza geldi!
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Bu yaz başında "kendime yeni bir ben lazım" diyerek önce küçük bir operasyon geçiren, üstüne kilo veren bir de imaj değiştiren Demet Akalın şu sıralar gündemden düşmüyor.
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Zamanında Gülşen'e açık giyindiği için sarf ettiği cümleleri bir çırpıda unutan Demo'nun Gülşen'inkilere benzeyen kombinlerle sahneye çıkması her defasında olay oluyor, mazi unutulmadığından tepki de çekiyor.
Instagram'ın kapalı olduğu 8 gün boyunca aralıksız devam eden feryadını unutmamak lazım tabii! Canhıraş Instagram açılsın diye uğraşan Demet Akalın, bu sırada X'e sarmış, ne yapıp edip herkese ve her şeye yetişmeyi yine başarmıştı hatırlarsanız.
Şimdi konu nasıl buraya geldi diyeceksiniz ama Demet Akalın, geçtiğimiz saatlerde bu sefer de sosyal medyanın en favori çiftlerinden Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'a yetişti...
Sibil Çetinkaya'nın koyduğu bir seri fotoğrafın arasında Şükrü'sünün kendisine aşık aşık baktığına düşen Demet Akalın, ikili aşka gelmiş birbirlerini sevgiye boğuyorken aniden meseleye dahil oldu!
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Şükrü'yle Sibil ne kadar aşka geldiyse Demet Akalın da o kadar gaza geldi! Çöpçatanlık düğmesini açan Demo, evlilik sinyalini Şükrü'ye çat diye yolladı!
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