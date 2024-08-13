Av Tüfeğiyle Acımasızca Vurulan Köpeği Sahiplenen Hande Yener Ateş'ini Ziyaret Etti!
Av Tüfeğiyle Acımasızca Vurulan Köpeği Sahiplenen Hande Yener Ateş'ini Ziyaret Etti!
Geçtiğimiz günlerde av tüfeğiyle başından vurulan, vücudundan da 20 mermi çıkan köpek Ateş'i sahiplenen Hande Yener, tedavi görüp hayata tutunmaya çalışan patili evladını ziyaret etti!
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Türkiye’nin ikonik kadınlarından biri olan Hande Yener, sahne şovları, özel hayatı ve aktif sosyal medya kullanımıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerden.
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Twitter (X) ve Instagram üzerinde hoşuna giden/gitmeyen paylaşımlara verdiği dobra cevaplarla sık sık dikkat çeken ünlü şarkıcı, ülkenin gündemini kasıp kavuran sokak hayvanları yasasına da sert tepki göstermişti hatırlarsanız.
Ardından ayakta alkışlanacak bir hamle gelmişti kendisinden. Hande Yener, Bartın’ın Kozcağız beldesinde ait tüfeğiyle başından vurulan, vücudunda saçma, kurşun her türlü iz ve 20 mermi bulunan 'Ateş' isimli köpeği sahiplenmişti.
Hande Yener, geçtiğimiz saatlerde sahiplendiği can Ateş'i ziyaret etti. Paylaşımına "Alah’ın izniyle iyileşeceksin onca değerli veterinerlerimiz ve emekçilerimiz ve aldığın dualar sayesinde bu zor günler geçecek" notunu düşen ünlü şarkıcı, Ateş'inin üstüne titredi. ❤️
İşte o anlar:
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