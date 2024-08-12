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Feyza Civelek Göz Kanattı: Mimar Selim'in Tasarımlarını Mumla Aratan Ivır Zıvır Dolu Odasına Şok Olacaksınız!

Feyza Civelek Göz Kanattı: Mimar Selim'in Tasarımlarını Mumla Aratan Ivır Zıvır Dolu Odasına Şok Olacaksınız!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 00:41

Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na evinin kapılarını açan Feyza Civelek'in pespembe ve ıvır zıvır dolu odası fena göz kanattı!

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Kızılcık Şerbeti'nin izleyen herkese fenalık geçirten ama bir o kadar da kendini sevdirmeyi başaran karakteri Nilay'a hayat veren Feyza Civelek, son zamanlarda hiç olmadığı kadar popüler biliyorsunuz!

Kızılcık Şerbeti'nin izleyen herkese fenalık geçirten ama bir o kadar da kendini sevdirmeyi başaran karakteri Nilay'a hayat veren Feyza Civelek, son zamanlarda hiç olmadığı kadar popüler biliyorsunuz!

Yalnızca tartışmalı oyunculuğuyla değil annesinin senaristi olduğu dizilerde yer alması sebebiyle çıkan "torpil" iddialarıyla dikkat çeken Civelek, özel hayatında da Nilay'ınkilere benzeyen mikser hamleleriyle gündeme oturuyor.

Yalnızca tartışmalı oyunculuğuyla değil annesinin senaristi olduğu dizilerde yer alması sebebiyle çıkan "torpil" iddialarıyla dikkat çeken Civelek, özel hayatında da Nilay'ınkilere benzeyen mikser hamleleriyle gündeme oturuyor.

Belki denk gelmişsinizdir, dizi tatile girer girmez sanata sarmış ve 'eserleriyle' dile düşmüştü kendisi...

Belki denk gelmişsinizdir, dizi tatile girer girmez sanata sarmış ve 'eserleriyle' dile düşmüştü kendisi...

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

En son da plaj stiliyle magazin gündemini bir güzel çalkalamıştı!

En son da plaj stiliyle magazin gündemini bir güzel çalkalamıştı!

O kombine gelen tepkilerden de bu yazımızda bahsetmiştik:

Şimdi hazırsanız sizi Feyza Civelek'in dünyasının bambaşka bir tarafıyla tanıştırmak istiyoruz! 😂 Geçtiğimiz günlerde Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na kapılarını açan Feyza Civelek, bu sefer de yatak odasıyla gündemde!

Şimdi hazırsanız sizi Feyza Civelek'in dünyasının bambaşka bir tarafıyla tanıştırmak istiyoruz! 😂 Geçtiğimiz günlerde Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na kapılarını açan Feyza Civelek, bu sefer de yatak odasıyla gündemde!
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Anksiyeteniz falan varsa önden bir uyarı geçmek isteriz, durduk yere tetiklenmesin! Pespembe ve içi aklınızın hayalinizin almayacağı kadar dolu bir odayla karşılacaksanız şimdi... Buyurun, önce izleyelim!🙈

Anksiyeteniz falan varsa önden bir uyarı geçmek isteriz, durduk yere tetiklenmesin! Pespembe ve içi aklınızın hayalinizin almayacağı kadar dolu bir odayla karşılacaksanız şimdi... Buyurun, önce izleyelim!🙈

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Sonra kimler ne demiş ona bakalım! 😂

Sonra kimler ne demiş ona bakalım! 😂
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