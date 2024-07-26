Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Plaj Tarzına "Rolünden Çıkamamış" Yorumları Gecikmedi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Plaj Tarzına "Rolünden Çıkamamış" Yorumları Gecikmedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 13:20

Kızılcık Şerbeti'nin gözde karakterlerinden Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek hem tarzı hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla çok konuşulan isimlerden biri. Dizinin olaylı sezon finali sonrası tatile koşan Civelek plaj tarzıyla dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı olarak karşımıza çıkan Feyza Civelek magazin manşetlerinde sık gördüğümüz isimlerden biri.

Son zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı olarak karşımıza çıkan Feyza Civelek magazin manşetlerinde sık gördüğümüz isimlerden biri.

Zaman zaman tarzıyla ilgi odağı olan oyuncu saçlarına gelen eleştirilerden abartılı ve rüküş bulunan kıyafetlerine gündem olmadan edemiyor.

Zaman zaman tarzıyla ilgi odağı olan oyuncu saçlarına gelen eleştirilerden abartılı ve rüküş bulunan kıyafetlerine gündem olmadan edemiyor.

Feyza Civelek'in tarzı hakkında yapılan eleştirilere cevabından bu yazımda bahsetmiştik👇

Cannes ödül töreninde giydiği kıyafetle gündeme oturan ve dilere düşen Civelek sezonun bitmesiyle kendini tatile verdi.

Cannes ödül töreninde giydiği kıyafetle gündeme oturan ve dilere düşen Civelek sezonun bitmesiyle kendini tatile verdi.

Kızılcık Şerbeti ekibinin Cannes görünümlerinden ve yapılan eleştirilerden de bu yazımızda bahsetmiştik👇

Daha öncesinde yaşadığı sağlık sorunu yüzünden peruk kullandığını söyleyen isim plajda büyük bir şapka tercih etti.

Daha öncesinde yaşadığı sağlık sorunu yüzünden peruk kullandığını söyleyen isim plajda büyük bir şapka tercih etti.

Ünlü ismin sağlık sorunuyla ilgili açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz👇

Dizinin olay olan ve günlerce konuşulan sezon finali sonrası soluğu Bodrum'da alan oyuncu plaj tarzıyla da dikkat çekti.

Dizinin olay olan ve günlerce konuşulan sezon finali sonrası soluğu Bodrum'da alan oyuncu plaj tarzıyla da dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medya kullanıcılarından "Nilay karakterinden çıkamamış" gibi yorumlar alan Civelek kimileri tarafından "cıvıl cıvıl" bulunurken kimileri tarafından tarzıyla Nilay karakterine benzetildi.

Sosyal medya kullanıcılarından "Nilay karakterinden çıkamamış" gibi yorumlar alan Civelek kimileri tarafından "cıvıl cıvıl" bulunurken kimileri tarafından tarzıyla Nilay karakterine benzetildi.

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın