Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Plaj Tarzına "Rolünden Çıkamamış" Yorumları Gecikmedi

Kızılcık Şerbeti'nin gözde karakterlerinden Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek hem tarzı hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla çok konuşulan isimlerden biri. Dizinin olaylı sezon finali sonrası tatile koşan Civelek plaj tarzıyla dikkat çekti.