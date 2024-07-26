Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Plaj Tarzına "Rolünden Çıkamamış" Yorumları Gecikmedi
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Plaj Tarzına "Rolünden Çıkamamış" Yorumları Gecikmedi
Kızılcık Şerbeti'nin gözde karakterlerinden Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek hem tarzı hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla çok konuşulan isimlerden biri. Dizinin olaylı sezon finali sonrası tatile koşan Civelek plaj tarzıyla dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı olarak karşımıza çıkan Feyza Civelek magazin manşetlerinde sık gördüğümüz isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zaman zaman tarzıyla ilgi odağı olan oyuncu saçlarına gelen eleştirilerden abartılı ve rüküş bulunan kıyafetlerine gündem olmadan edemiyor.
Cannes ödül töreninde giydiği kıyafetle gündeme oturan ve dilere düşen Civelek sezonun bitmesiyle kendini tatile verdi.
Daha öncesinde yaşadığı sağlık sorunu yüzünden peruk kullandığını söyleyen isim plajda büyük bir şapka tercih etti.
Dizinin olay olan ve günlerce konuşulan sezon finali sonrası soluğu Bodrum'da alan oyuncu plaj tarzıyla da dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya kullanıcılarından "Nilay karakterinden çıkamamış" gibi yorumlar alan Civelek kimileri tarafından "cıvıl cıvıl" bulunurken kimileri tarafından tarzıyla Nilay karakterine benzetildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın