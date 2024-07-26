Reklam Kokusu Alınan Mert Demir ve Serenay Sarıkaya Çiftinin Kameraları Görünce Girdiği Haller Yapay Bulundu
Reklam Kokusu Alınan Mert Demir ve Serenay Sarıkaya Çiftinin Kameraları Görünce Girdiği Haller Yapay Bulundu
2.sayfa'nın özel haberine göre, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Rumeli Hisarı’nda bir apartmandan çıkarken görüntülendi. İlişkilerinin ilk gününden beri kimselere inandırıcı gelmeyen ikili tepkileriyle yine yapay bulundu.
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Ne yaparsa yapsınlar ilişkilerinin ilk gününden beri bir türlü gerçekçi bulunamayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkisi sık sık dillere düşüyor.
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Özellikle Serenay Sarıkaya'nın bu süreçte biricik sevgilisi Mert Demir'i konserlerinde bile en önden izlemesi, bir an olsun yalnız bırakmaması, dahası bunu sosyal medyadan doyasıya göstermesi dikkat çekiyor.
Magazin muhabirlerinin en gözde çiftlerinden biri olan ikili sık sık kameralara birlikte de yakalansa, öpüşürken görüntülenmiş de olsa bu tür yorumlar almaya devam ediyor. Bunun üzerine turist kameralarına bile birlikte romantik bir yemek yerken görüntülenen çift yine ve yeniden kimseyi inandıramamıştı!
2. sayfa'nın özel haberine göre ikili geçtiğimiz gün Rumeli Hisarı’nda bir apartmandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlamaktan kaçınan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ikilisi şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İşte o anlar👇
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