Ayrılık Yokmuş: Burcu Biricik'in Kocası Emre Yetkin 8 Yıllık Evliliklerinin Bittiği İddialarını Tiye Aldı
Ayrılık Yokmuş: Burcu Biricik'in Kocası Emre Yetkin 8 Yıllık Evliliklerinin Bittiği İddialarını Tiye Aldı
Burcu Biricik'in sosyal medya hesabından kocası Emre Yetkin'in soyadını kaldırmasıyla ayrılık iddiaları almış başını gitmişti. Kısa bir sürenin ardından sosyal medya hesabından Yetkin'in paylaşımını hikayesine ekleyen Biricik iddaları böylelikle yalanlamıştı. Bunun üzerine boşanma haberleri çıkaya devam edince Emre Yetkin sessizliğini bozarak iddiaları tiye aldı!
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Emre Yetkin ile uzun süredir devam eden evliliğiyle dikkat çeken Burcu Biricik hem paylaştığı fotoğraflarla hem de aşk dolu bakışlarıyla favori çiftlerden biri haline gelmeyi başardı.
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2016 senesinde dünyaevine giren ikiliden o günden bu yana bebek müjdesi beklenirken Biricik geçtiğimiz aylarda kız bebeklerini kucaklarına almak için gün saydıklarını duyurmuştu.
Hamilelikle ayrı bir güzelleşen, karnı burnunda pozlarıyla kendine bir kez daha hayran bırakan Biricik 15 Temmuz günü anne olmuştu.
Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında kocasının soyadı olan 'Yetkin'i göremeyenler ise hemencicik telaşa kapılarak ortaya ayrılık iddialarını atmıştı.
Haberlerin önünü alamayan Emre Yetkin iddiaları sosyal medya paylaşımıyla tiye aldı. 8 yıllık evliliğini bitirdiği söylenen haberlere "ben bile merak ettim nedenmiş" diyen Yetkin "yok yok ben 'Emre Biricik Yetkin' yaptım" diyerek esprili bir paylaşımda bulundu.
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