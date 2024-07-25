Kadir Ezildi Tüm Söylenenlere İnat Müstakbel Eşini Sıkı Sıkıya Tutarak Verdiği Pozla Eleştirilere Yanıt Verdi
Kadir Ezildi Tüm Söylenenlere İnat Müstakbel Eşini Sıkı Sıkıya Tutarak Verdiği Pozla Eleştirilere Yanıt Verdi
Geçtiğimiz haftalarda başlayan kutlamalarla tabiri caizse kırk yıl kırk gece sürecek merasimlere başlayan temizlik tutkunu Kadir Ezildi bir an olsun gündemden düşmüyor. Nişanlısı Gamze Türkmen hakkında eleştiri almaya başlayan isim şimdilik bu tepkilere sessiz kalsa da paylaştığı fotoğrafla cevap vermiş kadar oldu!
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Düzenlediği evlilik teklifiyle ve ilk defa gösterdiği nişanlısıyla ilgi odağı olan temizlik tutkunu Kadir Ezildi günlerce sürecek evlilik sürecini başlatmıştı.
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Sözlerinden nişanlarına birçok organizasyon ayarlayan, çeyizini bile detaylıca paylaşan Ezildi bu süreçte gündemden bir an olsun düşmemişti.
Müstakbel eşinin sürekli somurttuğunu söyleyen kesime "somurtmuyor, utanıyor" şeklinde cevap veren ismin "ben somurtan gelin alır mıyım?" sözleri de ayrı olay olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde narkoz etkisindeyken "özledim" çağrısında bulunan ezildi yine pek gerçekçi bulunamamış ve dillere düşmüştü.
Bir ömür boyu birlikteliğe evet diyecekleri bu dönemde aldıkları eleştirilere paylaştığı fotoğrafla bir kez daha cevap veren Ezildi "🦋♥️ Hayatımın Başrolünü Buldum 😘 İyikim @gamsry64" notuyla nişanlısını sıkı sıkı tuttuğu o pozu paylaştı. Ezildi profil fotoğrafını da değiştirerek nişanlısıyla bu pozu yaptı.
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