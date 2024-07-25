Kadir Ezildi Tüm Söylenenlere İnat Müstakbel Eşini Sıkı Sıkıya Tutarak Verdiği Pozla Eleştirilere Yanıt Verdi

Geçtiğimiz haftalarda başlayan kutlamalarla tabiri caizse kırk yıl kırk gece sürecek merasimlere başlayan temizlik tutkunu Kadir Ezildi bir an olsun gündemden düşmüyor. Nişanlısı Gamze Türkmen hakkında eleştiri almaya başlayan isim şimdilik bu tepkilere sessiz kalsa da paylaştığı fotoğrafla cevap vermiş kadar oldu!