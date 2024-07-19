Kutlamalar Bitmiyor: Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'in İlk Dansı "Sanki Kendi Kendine Nişanlanıyor" Dedirtti
Kutlamalar Bitmiyor: Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'in İlk Dansı "Sanki Kendi Kendine Nişanlanıyor" Dedirtti
Düğün hazırlıklarından, gösterişli çeyizine ve söz günlerine kadar 'Türkiye ekran başına kitlendi' gibi yorumlar alan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen ikilisi nişanlandı. İlk danslarını ettikleri görüntülerle ilgi odağı olan ikili Ezildi'nin gelen yorumlara cevap olarak 'hevesli gibi görünmesin' demesiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.
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Sosyal medya hesabında 4,5 milyon takipçisi olan, popülaritesini temizliğe olan tutkusuyla kazanan Kadir Ezildi'nin evlilik hazırlıklarından, teklifine her detayı ayrı olay oldu bildiğiniz gibi.
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Günlerdir çeyizden, söz gününe ve kıyafetine dillerden bir an olsun düşmeyen Kadir Ezildi aylardır hazırlığını yaptığı düğünü için ilk adımı atmış ve evlilik teklifinin hemen akşamında sözü de aradan çıkartmıştı.
Her şey büyük bir merakla takip edilmeye başlanınca, aylardır saklanan gelin adayı Gamze Türkmen de kameralara ilk defa bu özel günde yansımış ve akıllarda soru işaretleri oluşmuştu.
Tepkiler almaya devam eden Ezildi, yorumlara karşı "Benim nişanlım somurtmuyor, benim nişanlım utanıyor, o yüzden gülemiyor, kasıyor kendini. Sizce ben yüzü gülmeyen kızı alır mıydım? Yeni gelin, öyle hevesli gibi görünmesin" cevabını verdi.
Çiftin ilk dansı ise kameralara böyle yansıdı👇
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