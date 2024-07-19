Kutlamalar Bitmiyor: Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'in İlk Dansı "Sanki Kendi Kendine Nişanlanıyor" Dedirtti

Düğün hazırlıklarından, gösterişli çeyizine ve söz günlerine kadar 'Türkiye ekran başına kitlendi' gibi yorumlar alan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen ikilisi nişanlandı. İlk danslarını ettikleri görüntülerle ilgi odağı olan ikili Ezildi'nin gelen yorumlara cevap olarak 'hevesli gibi görünmesin' demesiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.