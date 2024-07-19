Ateş Püskürdü: Afra Saraçoğlu'nun Annesi Kızına 'Yeteneksiz' Denilmesini Hazmedemeyince Ağzına Geleni Söyledi
Ateş Püskürdü: Afra Saraçoğlu'nun Annesi Kızına 'Yeteneksiz' Denilmesini Hazmedemeyince Ağzına Geleni Söyledi
Yalı Çapkını dizisiyle başarısını katlayan Afra Saraçoğlu, başrolü paylaştığı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme geliyordu. Geçtiğimiz günlerde birbirini takipten çıkan ikili ayrılık iddialarına karışmıştı. Olayın ortaya çıkmasını ardından Saraçoğlu'nun annesi yazılan haberlere sessiz kalmadı.
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Yalı Çapkını dizisindeki rolüyle hafızalara bir kez daha kazanan Afra Saraçoğlu şu sıralar Mert Ramazan Demir'le yaşadığı aşkla gündemden bir an olsun düşmüyor.
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İlişkileri oldukça çalkantılı olan Saraçoğlu ve Demir ikilisi geçtiğimiz günlerde ayrılıklarına bir yenisini eklemiş ve birbirlerini takipten çıkarak ilgi odağı olmuştu.
Ayrılık haberi ortalığı resmen kasıp kavururken, bir sayfanın "Bu yeteneksizlikle nasıl oyuncu oldukları bilinmeyen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Ayrı ayrı da çift olarak da bir haber değeri yok. Bu sebeple kendimize yarım saat haber paylaşmama cezası veriyoruz." sözlerine Afra Saraçoğlu'nun annesi ateş püskürdü.
Sinirlerine hakim olamayan Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu, "Utanmazsınız! Herkesin bir ailesi var utanmazlar sen kimsin. Boş bir sayfasın” diyerek paylaşımlara tepkisini gösterdi.
Saraçoğlu'nun annesinin sözlerinin üstüne cevap gecikmedi👇
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