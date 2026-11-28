Psikologlar Açıkladı: Hafta Sonu İnsanları En Çok Mutlu Eden 3 Şey
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İşi ne olursa olsun, insanlar hafta sonu kendini daha iyi hissediyor.
Ne yapacağına kendin karar vermek mutluluğu artırıyor.
Sevdiklerle geçen zaman da mutluluğun en büyük kaynaklarından.
Hafta sonunu tatil gibi düşünmek de işe yarıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın