Rochester Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, haftada en az 30 saat çalışan 18-62 yaş arası 74 kişinin ruh hali üç hafta boyunca takip edildi. Katılımcıların cuma akşamından pazar öğleden sonrasına kadar daha iyi bir ruh halinde olduğu, daha enerjik hissettiği ve daha az ağrı sızıdan yakındığı görüldü.

Bu etki gelirden, çalışılan saatten, eğitimden, meslekten, medeni durumdan ve yaştan bağımsız çıktı. İnşaat işçisi de doktor da hafta sonu kendini daha iyi hissediyordu.