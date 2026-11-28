Kömür, Türkiye'nin elektrik üretiminde önemli bir yere sahip olsa da kullanılan kömürün tamamı yerli değil. Verdiğin kaynakta yer alan bilgilere göre kömürün elektrik üretimindeki payı yüzde 34 ve bu üretimin yaklaşık üçte ikisi ithal kömürden karşılanıyor. Bu nedenle kömürün enerji bağımsızlığını tek başına sağladığını söylemek yanıltıcı olabilir. İthal kömür, dış ticaret dengesi ve enerji arz güvenliği açısından da dikkate alınması gereken bir konu.