Yerli, Ucuz ve Vazgeçilmez mi? Kömür Hakkında Doğru Bildiğimiz 8 Yanlış
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Kömür denince aklımıza elektrik üretimi, yerli kaynaklar ve enerji güvenliği geliyor. Peki, Türkiye'de kullanılan kömürün ne kadarı yerli, elektrik üretiminde gerçekten ne kadar ekonomik ve yenilenebilir enerji karşısında hâlâ ne kadar avantajlı?
1. Yerli kömür kullanmak dışa bağımlılığı bitirir.
2. Elektriğimizin büyük bölümü yerli kömürden üretiliyor.
3. Kömür santralleri her zaman verimli ve ekonomik çalışır.
4. Kömür, elektrik üretmenin en ucuz yoludur.
5. Kömür yakıldığında karbondioksitin yanı sıra kükürt dioksit, azot oksitler ve partikül madde gibi kirleticiler de açığa çıkabiliyor.
6. Güneş ve rüzgar enerjisi için yeni alanlar bulmak zor.
7. Yenilenebilir enerji kesintisiz elektrik üretmek için yeterli değil.
8. Kömürden vazgeçmek ekonomiye mutlaka zarar verir.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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