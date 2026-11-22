Psikolog ve ebeveynlik uzmanı Vanessa Lapointe, konuyla ilgili 'Birlikte yemek yiyen aile birlikte gelişir' diyor. Lapointe'e göre sofraya birkaç kuşak birlikte oturduğunda farklı yaşlar ve ilgi alanları bir araya geliyor, bu da çocuklara çok iyi geliyor.

Aile terapisti Anne Fishel ise faydaların kusursuz bir yemekten değil, masadaki havadan geldiğini söylüyor. Masada kavga ya da buz gibi bir sessizlik varsa bu faydalar görülmüyor. Fishel'e göre önemli olan, çocukların rahatça konuşabildiği ve dinlendiğini bildiği sıcak bir ortam.