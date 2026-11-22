Psikologlar Açıkladı: Aile Bağlarını Güçlendiren 3 Pazar Alışkanlığı
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50 yıllık aile araştırmalarını inceleyen bir derlemeye göre pazar yemeği ve pazar etkinlikleri, ailelerde en sık görülen ritüeller arasında. Psikologlar ve aile terapistleri, bu günü aile bağlarına iyi gelecek şekilde geçirmek için birkaç basit öneride bulunuyor.
Gelin birlikte bakalım.
Pazar sofrasında yemeğin kendisinden çok masadaki ortam önemli.
Sıradan bir alışkanlık zamanla aileye özel bir ritüele dönüşebiliyor.
Haftayı ailece konuşurken asıl önemli olan, evdeki herkese söz hakkı tanımak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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