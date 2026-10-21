Gençler Artık Ailelerinden Bunları Bekliyor: Anne Babaların Fark Etmediği 8 İhtiyaç

Anne babalar çocukları kaç yaşına gelirse gelsin onları korumak ve doğru kararlar vermelerine yardımcı olmak istiyor. Ancak çocuklar büyüdükçe ailelerinden beklentileri de değişiyor. Eskiden normal karşılanan bazı davranışlar, bugün genç yetişkinlerin kendilerini anlaşılmamış hissetmelerine neden olabiliyor. Özellikle özel hayata saygı, duygusal destek ve kendi kararlarını verebilmek, gençlerin aileleriyle ilişkilerinde önem verdiği konular arasında bulunuyor.

Peki gençler ailelerinden en çok ne bekliyor? Gelin, kuşaklar arasında zaman zaman anlaşmazlıklara neden olan o 8 konuya birlikte bakalım.

Kaynak