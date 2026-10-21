Gençler Artık Ailelerinden Bunları Bekliyor: Anne Babaların Fark Etmediği 8 İhtiyaç
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Anne babalar çocukları kaç yaşına gelirse gelsin onları korumak ve doğru kararlar vermelerine yardımcı olmak istiyor. Ancak çocuklar büyüdükçe ailelerinden beklentileri de değişiyor. Eskiden normal karşılanan bazı davranışlar, bugün genç yetişkinlerin kendilerini anlaşılmamış hissetmelerine neden olabiliyor. Özellikle özel hayata saygı, duygusal destek ve kendi kararlarını verebilmek, gençlerin aileleriyle ilişkilerinde önem verdiği konular arasında bulunuyor.
Peki gençler ailelerinden en çok ne bekliyor? Gelin, kuşaklar arasında zaman zaman anlaşmazlıklara neden olan o 8 konuya birlikte bakalım.
Çocuklukta Yaşadıkları Kırgınlıkların Kabul Edilmesini İstiyorlar
Sürekli Öğüt Verilmesi Yerine Duygusal Destek Görmek İstiyorlar
Aynı Evde Yaşasalar Bile Özel Hayatlarına Saygı Gösterilmesini Bekliyorlar
Ruh Sağlığı Hakkında Rahatça Konuşabilmek İstiyorlar
Kendi Kararlarına Güvenilmesini ve Oldukları Gibi Kabul Edilmeyi Bekliyorlar
Ekonomik Açıdan Zorlandıklarında Destek Görmek İstiyorlar
Yetişkinlikte Karşılaştıkları Zorlukların Daha Kolay Çözülmesini Bekleyebiliyorlar
Aile Buluşmalarına Katılmadıklarında Suçlu Hissettirilmek İstemiyorlar
Peki Gençlerle Anne Babalar Neden Bu Kadar Farklı Düşünüyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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