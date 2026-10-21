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Gençler Artık Ailelerinden Bunları Bekliyor: Anne Babaların Fark Etmediği 8 İhtiyaç

Gençler Artık Ailelerinden Bunları Bekliyor: Anne Babaların Fark Etmediği 8 İhtiyaç

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 15:37
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Anne babalar çocukları kaç yaşına gelirse gelsin onları korumak ve doğru kararlar vermelerine yardımcı olmak istiyor. Ancak çocuklar büyüdükçe ailelerinden beklentileri de değişiyor. Eskiden normal karşılanan bazı davranışlar, bugün genç yetişkinlerin kendilerini anlaşılmamış hissetmelerine neden olabiliyor. Özellikle özel hayata saygı, duygusal destek ve kendi kararlarını verebilmek, gençlerin aileleriyle ilişkilerinde önem verdiği konular arasında bulunuyor.

Peki gençler ailelerinden en çok ne bekliyor? Gelin, kuşaklar arasında zaman zaman anlaşmazlıklara neden olan o 8 konuya birlikte bakalım.

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Çocuklukta Yaşadıkları Kırgınlıkların Kabul Edilmesini İstiyorlar

Çocuklukta Yaşadıkları Kırgınlıkların Kabul Edilmesini İstiyorlar

Çocuklukta yaşanan bazı olaylar, yetişkinlikte bile insanın aklından çıkmayabiliyor. Ancak aynı olayları anne babalar ve çocuklar birbirinden oldukça farklı hatırlayabiliyor. Örneğin bir ebeveyn, çocuğuna disiplin kazandırmak için söylediği sert sözlerin üzerinden yıllar geçtiğini düşünebilir. Oysa çocuk, o sözlerden ne kadar etkilendiğini hâlâ hatırlıyor olabilir.

YourTango’nun yazısına göre genç yetişkinler, geçmişte kendilerini üzen olayları aileleriyle konuşmaya daha açık. Ancak bazı ebeveynler bu konuşmaları kendilerine yöneltilmiş bir suçlama olarak algılayabiliyor. Gençlerin beklentisi ise her zaman anne babalarını suçlamak değil. Bazen yalnızca yaşadıkları kırgınlıkların kabul edilmesini ve duygularının önemsenmesini istiyorlar.

Sürekli Öğüt Verilmesi Yerine Duygusal Destek Görmek İstiyorlar

Sürekli Öğüt Verilmesi Yerine Duygusal Destek Görmek İstiyorlar

Kötü bir günün ardından annenizi veya babanızı arayıp yaşadığınız sorunu anlattığınızda hemen çözüm önerileriyle karşılaştığınız oldu mu? Aslında pek çok ebeveyn, çocuklarının sorunlarını çözmeye çalışarak onlara yardımcı olduğunu düşünüyor. Ancak genç yetişkinler her zaman ne yapmaları gerektiğinin söylenmesini istemeyebiliyor. Bazen tek ihtiyaçları olan şey, karşılarındaki kişinin onları dinlemesi ve nasıl hissettiklerini anlamaya çalışması.

Örneğin iş yerinde yaşadığı bir sorunu anlatan genç birine hemen iş değiştirmesini söylemek yerine neden üzüldüğünü sormak daha anlamlı gelebilir. Özellikle kendi ailelerinde duygusal destek görmeden büyümüş ebeveynler için bu yaklaşım alışılmışın dışında olabilir. Ancak gençler, sorunları çözülmese bile ailelerinin yanlarında olduğunu hissetmek istiyor.

Aynı Evde Yaşasalar Bile Özel Hayatlarına Saygı Gösterilmesini Bekliyorlar

Aynı Evde Yaşasalar Bile Özel Hayatlarına Saygı Gösterilmesini Bekliyorlar

Ekonomik koşullar nedeniyle pek çok genç yetişkin, çalışmaya başladıktan sonra bile ailesiyle yaşamaya devam edebiliyor. Ancak aynı evi paylaşmak, özel hayat konusunda farklı beklentileri de beraberinde getiriyor. Bazı anne babalar çocuklarının odasına girmeyi, gün içinde nerede olduklarını sormayı veya mesajlarına hemen cevap beklemeyi son derece doğal karşılıyor.

Gençler ise yetişkin olduklarını ve kendilerine ait bir alanlarının bulunması gerektiğini düşünüyor. Örneğin arkadaşlarıyla yaptıkları planları her ayrıntısıyla açıklamak istemeyebilir veya odalarında tek başlarına vakit geçirmeyi tercih edebilirler. Bu davranışlar ailelerinden uzaklaşmak istedikleri anlamına gelmeyebilir. Aksine, özel hayatlarına saygı gösterildiğinde anne babalarıyla daha rahat iletişim kurabilirler.

Ruh Sağlığı Hakkında Rahatça Konuşabilmek İstiyorlar

Ruh Sağlığı Hakkında Rahatça Konuşabilmek İstiyorlar

Eskiden aile içinde psikolojik sorunlardan açıkça bahsetmek pek yaygın değildi. İnsanlar yaşadıkları sıkıntıları çoğu zaman kendi başlarına çözmeye çalışırdı. Bugün ise gençler kaygı, stres, tükenmişlik ve terapi gibi konuları aileleriyle de konuşmak isteyebiliyor. Ancak bazı anne babalar bu konuşmalara nasıl karşılık vereceklerini bilemeyebiliyor. Özellikle kendileri benzer sorunlar yaşadıklarında destek almak yerine güçlü durmaya çalışmışlarsa çocuklarının yaklaşımını anlamakta zorlanabiliyorlar.

Örneğin terapiye gitmek isteyen bir gence neden buna ihtiyaç duyduğu sorulabilir veya yaşadığı sıkıntıları fazla büyüttüğü söylenebilir. Oysa gençlerin beklentisi, ailelerinin bütün psikolojik sorunlarına çözüm bulması değil. Yaşadıkları duygusal zorlukları küçümsemeden dinlemeleri ve ihtiyaç duyduklarında profesyonel destek almalarını anlayışla karşılamaları.

Kendi Kararlarına Güvenilmesini ve Oldukları Gibi Kabul Edilmeyi Bekliyorlar

Kendi Kararlarına Güvenilmesini ve Oldukları Gibi Kabul Edilmeyi Bekliyorlar

Anne babalar çocuklarının yanlış kararlar vermesini istemediği için bazen onların hayatına gereğinden fazla karışabiliyor. Hangi mesleği seçecekleri, kiminle birlikte olacakları veya nerede yaşayacakları gibi konularda kendi fikirlerinin daha doğru olduğunu düşünebiliyorlar.

Ancak genç yetişkinler, aileleriyle aynı kararları vermeseler bile saygı görmek istiyor. Örneğin bir genç, ailesinin tercih etmediği bir mesleğe yöneldiğinde sürekli kararını savunmak zorunda kalmaktan yorulabilir. Benzer şekilde ilişki tercihleri veya yaşam tarzı hakkında tekrar tekrar açıklama yapmak istemeyebilir. Elbette ebeveynler çocuklarına fikir verebilir. Ancak her kararın sorgulanması, gençlerin kendilerine güvenilmediğini hissetmelerine neden olabilir. Gençler için önemli olan, ailelerinin bütün tercihlerini onaylamasından çok kendi hayatlarını yönetebileceklerine inanması.

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Ekonomik Açıdan Zorlandıklarında Destek Görmek İstiyorlar

Ekonomik Açıdan Zorlandıklarında Destek Görmek İstiyorlar

Artan yaşam maliyetleri, yüksek kiralar ve eğitim masrafları gençlerin ekonomik bağımsızlık kazanmasını zorlaştırabiliyor. Bu nedenle bazı genç yetişkinler, çalışmaya başladıktan sonra bile anne babalarından maddi destek bekleyebiliyor. Özellikle ailesinin yönlendirmesiyle üniversiteye giden veya eğitim için borçlanan kişiler, bu süreçte yalnız bırakılmamaları gerektiğini düşünebiliyor. Ancak burada anne babaların ekonomik durumları da önemli. Her ailenin çocuklarına düzenli maddi yardım sağlayabilecek imkânı bulunmuyor.

YourTango’nun yazısında da gençlerin desteğe ihtiyaç duymasıyla ebeveynlerin bu desteği sağlayabilmesinin her zaman aynı şey olmadığına değiniliyor. Bazen aynı evde yaşamaya devam etmek veya geçici bir masrafı karşılamak mümkün olabilirken düzenli para yardımı yapmak aile bütçesini zorlayabiliyor. Bu nedenle beklentilerin açıkça konuşulması, hem gençlerin hem de anne babaların üzerindeki baskıyı azaltabilir.

Yetişkinlikte Karşılaştıkları Zorlukların Daha Kolay Çözülmesini Bekleyebiliyorlar

Yetişkinlikte Karşılaştıkları Zorlukların Daha Kolay Çözülmesini Bekleyebiliyorlar

Çocukken pek çok sorunumuzu anne babalarımız çözüyor. Okulla ilgili bir sıkıntı yaşadığımızda, bir yere gitmemiz gerektiğinde veya önemli bir karar vereceğimizde onların yardımını alabiliyoruz. Ancak yetişkinlikte durum değişiyor. İş bulmak, faturaları ödemek, ev aramak ve gelecekle ilgili kararlar vermek kişinin kendi sorumluluğuna dönüşüyor. YourTango’daki yazıya göre sürekli destek görmeye alışmış bazı gençler, yetişkinliğin bu kadar fazla sorumluluk gerektirmesine hazırlıksız yakalanabiliyor. Üstelik bugünün ekonomik ve sosyal koşulları anne babalarının gençlik yıllarından oldukça farklı.

Bu nedenle ebeveynler çocuklarına yardımcı olmak isteseler bile her sorunun cevabını bilemeyebiliyor. Gençlerin ailelerinden destek beklemesi anlaşılabilir bir durum olsa da kendi sorunlarını çözmeyi öğrenmeleri de bağımsız bir hayat kurabilmelerinin önemli bir parçası.

Aile Buluşmalarına Katılmadıklarında Suçlu Hissettirilmek İstemiyorlar

Aile Buluşmalarına Katılmadıklarında Suçlu Hissettirilmek İstemiyorlar

Bayram ziyaretleri, aile yemekleri ve özel günlerde bir araya gelmek pek çok aile için oldukça önemli. Özellikle eski kuşaklar, aile bağlarını korumanın yollarından birinin bu buluşmalara katılmak olduğunu düşünüyor.

Ancak genç yetişkinler her davete katılmak istemeyebiliyor. Yoğun iş temposu, kişisel planlar veya yalnızca dinlenme isteği nedeniyle bazı aile buluşmalarına gitmemeyi tercih edebiliyorlar. Bu durum zaman zaman anne babalar tarafından ilgisizlik veya saygısızlık olarak yorumlanabiliyor. Gençler ise ailelerini sevdiklerini göstermek için her etkinliğe katılmak zorunda olmadıklarını düşünüyor. Özellikle bir daveti reddettiklerinde kendilerini suçlu hissettirecek sözlerle karşılaşmak, aileleriyle aralarındaki mesafeyi artırabiliyor. Onların beklentisi, aile bağlarını koparmak değil. Kendi zamanlarını nasıl geçireceklerine karar verirken daha fazla anlayış görmek.

Peki Gençlerle Anne Babalar Neden Bu Kadar Farklı Düşünüyor?

Peki Gençlerle Anne Babalar Neden Bu Kadar Farklı Düşünüyor?

Aslında iki tarafın da çoğu zaman istediği şey birbirine benziyor: Anlaşılmak, değer görmek ve aile ilişkilerini korumak. Ancak bu beklentileri ifade etme biçimleri farklı olabiliyor. Anne babalar deneyimlerini paylaşarak çocuklarını korumaya çalışırken gençler aynı davranışları hayatlarına müdahale olarak algılayabiliyor. Üstelik bütün gençlerin ve ebeveynlerin aynı şekilde düşündüğünü söylemek de mümkün değil. Aile ilişkileri, kişisel deneyimler ve ekonomik koşullar bu beklentileri değiştirebiliyor.

Belki de kuşaklar arasındaki anlaşmazlıkları azaltmanın yolu, birbirinden aynı şekilde düşünmesini beklemek yerine karşı tarafın neden böyle hissettiğini anlamaya çalışmaktan geçiyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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