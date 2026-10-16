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Anne Babaların En Çok Kayırdığı Çocuk Belli Oldu: Meğer Hepsine Eşit Davranmıyorlarmış

Anne Babaların En Çok Kayırdığı Çocuk Belli Oldu: Meğer Hepsine Eşit Davranmıyorlarmış

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 11:20
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Anne babaların çoğu çocuklarını eşit sevdiğini söylüyor. Kardeşlere sorulursa ise kimin daha çok ilgi gördüğü ya da kimin daha geç saate kadar dışarıda kalabildiği üzerine bambaşka bir hikâye dinlemek mümkün. 19 binden fazla kişinin verisini inceleyen bir araştırma, bu konuda dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

Gelin birlikte bakalım.

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Araştırmaya göre ebeveynler kız çocuklarına ve küçük kardeşlere daha olumlu davranıyor.

Araştırmaya göre ebeveynler kız çocuklarına ve küçük kardeşlere daha olumlu davranıyor.

Brigham Young Üniversitesi'nden (BYU) aile yaşamı profesörü Alexander C. Jensen, farklı çalışmalardaki 19 binden fazla kişinin verisini bir araya getirerek ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkisini inceledi. Sonuçlara göre anne babalar kız çocuklarını erkek çocuklara göre daha çok kayırıyor.

Doğum sırası da işin içinde. İlk doğan çocuklara genellikle daha fazla sorumluluk veriliyor ve onlardan daha yüksek beklentiler duyuluyor. Sonra doğan çocuklar ise, özellikle de kızlar, daha sevecen bir gözle görülüyor.

Uyumlu ve sorumluluk sahibi çocuklar, cinsiyet ve doğum sırasından bağımsız olarak daha çok kayrılıyor.

Uyumlu ve sorumluluk sahibi çocuklar, cinsiyet ve doğum sırasından bağımsız olarak daha çok kayrılıyor.

Jensen, sonuçların ebeveynleri suçlu hissettirmek için değil, geliştirebilecekleri noktaları görmeleri için bir teşvik olarak okunması gerektiğini söylüyor. Araştırmacıya göre ebeveynler bu eğilimlerin farkında olduğunda herkesin yararına küçük düzenlemeler yapabiliyor.

Jensen, çocukların bir şeyi haksız bulduklarında bunu belli edeceklerini, ebeveynlerin de bu anlara dikkat etmesi gerektiğini ekliyor.

Araştırmacı, ebeveynlerin çocukları arasında kıyaslama yapmaktan kaçınmasını öneriyor.

Araştırmacı, ebeveynlerin çocukları arasında kıyaslama yapmaktan kaçınmasını öneriyor.

Jensen'e göre 'o akıllı olan' ya da 'o sorumluluk sahibi olan' gibi iyi niyetli yorumlar bile kayırma algısını güçlendirebiliyor. Bunun yerine her çocuğun güçlü yanlarının ayrı ayrı övülmesini öneriyor.

Araştırmacı, her çocuğa farklı davranmanın da sorun olmadığını hatırlatıyor; bireysel ihtiyaçları karşılamak kayırmacılıkla aynı şey değil. Jensen, çocuklarla ilişkiyi güçlendirmenin en iyi yollarından birinin de birlikte vakit geçirmek olduğunu söylüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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