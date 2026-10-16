Anne Babaların En Çok Kayırdığı Çocuk Belli Oldu: Meğer Hepsine Eşit Davranmıyorlarmış
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Anne babaların çoğu çocuklarını eşit sevdiğini söylüyor. Kardeşlere sorulursa ise kimin daha çok ilgi gördüğü ya da kimin daha geç saate kadar dışarıda kalabildiği üzerine bambaşka bir hikâye dinlemek mümkün. 19 binden fazla kişinin verisini inceleyen bir araştırma, bu konuda dikkat çekici sonuçlara ulaştı.
Gelin birlikte bakalım.
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Araştırmaya göre ebeveynler kız çocuklarına ve küçük kardeşlere daha olumlu davranıyor.
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Uyumlu ve sorumluluk sahibi çocuklar, cinsiyet ve doğum sırasından bağımsız olarak daha çok kayrılıyor.
Araştırmacı, ebeveynlerin çocukları arasında kıyaslama yapmaktan kaçınmasını öneriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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