Anne Babaların En Çok Kayırdığı Çocuk Belli Oldu: Meğer Hepsine Eşit Davranmıyorlarmış

Jensen, sonuçların ebeveynleri suçlu hissettirmek için değil, geliştirebilecekleri noktaları görmeleri için bir teşvik olarak okunması gerektiğini söylüyor. Araştırmacıya göre ebeveynler bu eğilimlerin farkında olduğunda herkesin yararına küçük düzenlemeler yapabiliyor.

Jensen, çocukların bir şeyi haksız bulduklarında bunu belli edeceklerini, ebeveynlerin de bu anlara dikkat etmesi gerektiğini ekliyor.