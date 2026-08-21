Psikologlar Açıkladı: Yetişkin Kardeşlerin Arasının Neden Açıldığı Belli Oldu

Çocukluk döneminde aynı odayı, oyunları ve hayatı paylaşan kardeşler, yetişkinlik yıllarında neden birdenbire birer yabancıya dönüşür? Uzman psikologlar Dr. Peter Vernig, Dr. Amanda Sellers, Dr. Kim Chronister ve Dr. Maggie Hogan, yetişkin kardeşlerin birbirinden kopmasının arkasındaki en yaygın nedeni tek bir kavramla açıklıyor: 'Pasif Sürüklenme'

Kavga ya da büyük bir kriz olmaksızın, hayatın doğal akışı içinde yaşanan bu sessiz uzaklaşma, sanılanın aksine en sık görülen ayrılık sebebi olarak öne çıkıyor.

Kaynak