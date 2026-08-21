Psikologlar Açıkladı: Yetişkin Kardeşlerin Arasının Neden Açıldığı Belli Oldu
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Çocukluk döneminde aynı odayı, oyunları ve hayatı paylaşan kardeşler, yetişkinlik yıllarında neden birdenbire birer yabancıya dönüşür? Uzman psikologlar Dr. Peter Vernig, Dr. Amanda Sellers, Dr. Kim Chronister ve Dr. Maggie Hogan, yetişkin kardeşlerin birbirinden kopmasının arkasındaki en yaygın nedeni tek bir kavramla açıklıyor: 'Pasif Sürüklenme'
Kavga ya da büyük bir kriz olmaksızın, hayatın doğal akışı içinde yaşanan bu sessiz uzaklaşma, sanılanın aksine en sık görülen ayrılık sebebi olarak öne çıkıyor.
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Psikologlara göre "pasif sürüklenme", kasıtlı bir küskünlük veya tartışma sonucu gerçekleşmiyor.
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Pasif uzaklaşmanın yanı sıra uzmanlar, kardeşlik ilişkilerini zedeleyen diğer üç kritik etkeni şöyle sıralıyor:
Uzmanlar, kopan bağları yeniden güçlendirmek için şu adımları öneriyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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