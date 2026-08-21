article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikologlar Açıkladı: Yetişkin Kardeşlerin Arasının Neden Açıldığı Belli Oldu

Psikologlar Açıkladı: Yetişkin Kardeşlerin Arasının Neden Açıldığı Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 12:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çocukluk döneminde aynı odayı, oyunları ve hayatı paylaşan kardeşler, yetişkinlik yıllarında neden birdenbire birer yabancıya dönüşür? Uzman psikologlar Dr. Peter Vernig, Dr. Amanda Sellers, Dr. Kim Chronister ve Dr. Maggie Hogan, yetişkin kardeşlerin birbirinden kopmasının arkasındaki en yaygın nedeni tek bir kavramla açıklıyor: 'Pasif Sürüklenme'

Kavga ya da büyük bir kriz olmaksızın, hayatın doğal akışı içinde yaşanan bu sessiz uzaklaşma, sanılanın aksine en sık görülen ayrılık sebebi olarak öne çıkıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Psikologlara göre "pasif sürüklenme", kasıtlı bir küskünlük veya tartışma sonucu gerçekleşmiyor.

Psikologlara göre "pasif sürüklenme", kasıtlı bir küskünlük veya tartışma sonucu gerçekleşmiyor.

İşe girmek, evlenmek, farklı şehirlere taşınmak ve çocuk sahibi olmak gibi yaşam değişiklikleri, kardeşlerin günlük önceliklerini farklılaştırıyor.

Çocuklukta kendiliğinden yürüyen ve efor gerektirmeyen kardeşlik bağı, yetişkinlikte özel bir çaba gösterilmediğinde coğrafi mesafelerin ve yoğun iş temposunun kurbanı oluyor. Kardeşler duygusal olarak birbirini sevmeye devam etse de, zamanla paylaşacak ortak noktaları kalmıyor.

Pasif uzaklaşmanın yanı sıra uzmanlar, kardeşlik ilişkilerini zedeleyen diğer üç kritik etkeni şöyle sıralıyor:

Pasif uzaklaşmanın yanı sıra uzmanlar, kardeşlik ilişkilerini zedeleyen diğer üç kritik etkeni şöyle sıralıyor:

  • Çocuklukta ebeveynler tarafından birbiriyle kıyaslanan kardeşlerde, yetişkinlikte de devam eden düşmanlık ve kıskançlık duyguları gelişebiliyor.

  • Büyüdükçe şekillenen siyasi, dini veya sosyal görüş ayrılıkları, doğru yönetilmediğinde iletişimi tamamen koparabiliyor.

  • Evlilikle birlikte odağın öz aileden çıkarak eş ve çocuklara kayması, doğal bir mesafe doğurabiliyor. Eşlerin kök aileyle anlaşamaması ise bu mesafeyi daha da açıyor.

Uzmanlar, kopan bağları yeniden güçlendirmek için şu adımları öneriyor:

Uzmanlar, kopan bağları yeniden güçlendirmek için şu adımları öneriyor:

1. Otomatik pilottan çıkıp kardeşinize açıkça 'Aramızın açılması hoşuma gitmiyor, sana zaman ayırmak istiyorum' mesajı verin.

2. Zamanı geri saramayacağınızı kabul edin. Kardeşinize yeni bir arkadaş edinir gibi merakla yaklaşın; yeni ilgi alanlarını ve değerlerini tanımaya çalışın.

3. Aradaki mesafede kendi payınızı değerlendirin ve süreci baskı kurmadan, saygı çerçevesinde zamana yayın.

4. Siyasi veya fikri ayrılıklarda ortak bir paydada buluşulamıyorsa, bu konuları ilişkinin tamamen dışında tutma kararı alın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın