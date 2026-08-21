Güvenle Çiftleşebilsinler Diye Otoyolun Altına Özel Tüneller İnşa Ediliyor

Eş aramak için toplu halde yola koyulan erkek tarantulalar, yol kenarındaki yoğun yuvalarından çıkarak otoyollardan geçmek zorunda kalıyor. Bazı bölgelerde dönüm başına 70'e kadar çıkan tarantula nüfusu nedeniyle, her yıl yüzlerce sekiz bacaklı aşık eşini bulamadan ezilerek can veriyor.

Dr. Reading ve ekibi, Colorado Ulaştırma Bakanlığı (CDOT) ile iş birliği yaparak bu küçük canlıların güvenle karşıya geçmesini sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor. Büyük yaban hayatı köprülerinin geyik gibi dev hayvanlar için işe yaradığını belirten araştırmacılar, tarantulalar, kaplumbağalar, sürüngenler ve amfibiler için de menfez benzeri küçük alt geçitler inşa etmeyi öneriyor. Canlıların bu tünellere yönlendirilmesi için yol kenarlarına özel bariyerler çekilmesi de planlar arasında.