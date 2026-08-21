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Güvenle Çiftleşebilsinler Diye Otoyolun Altına Özel Tüneller İnşa Ediliyor

Güvenle Çiftleşebilsinler Diye Otoyolun Altına Özel Tüneller İnşa Ediliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 11:24
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ABD’nin Colorado eyaletinde her yıl sonbahar aylarında yaşanan ilginç ve bir o kadar da tehlikeli tarantula hareketliliği için bilim insanları harekete geçti. Dişi tarantulalarla çiftleşebilmek için otoyolları geçmeye çalışırken araçların altında can veren yüzlerce erkek tarantulayı korumak amacıyla, yolların altına özel tüneller ve alt geçitler inşa edilmesi planlanıyor.

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Bilim ve Koruma Başkan Yardımcısı Dr. Richard Reading liderliğinde yürütülen projede, ağustos sonundan ekim başına kadar süren dönem bir "çiftleşme seferberliği" olarak tanımlanıyor.

Bilim ve Koruma Başkan Yardımcısı Dr. Richard Reading liderliğinde yürütülen projede, ağustos sonundan ekim başına kadar süren dönem bir "çiftleşme seferberliği" olarak tanımlanıyor.

Eş aramak için toplu halde yola koyulan erkek tarantulalar, yol kenarındaki yoğun yuvalarından çıkarak otoyollardan geçmek zorunda kalıyor. Bazı bölgelerde dönüm başına 70'e kadar çıkan tarantula nüfusu nedeniyle, her yıl yüzlerce sekiz bacaklı aşık eşini bulamadan ezilerek can veriyor.

Dr. Reading ve ekibi, Colorado Ulaştırma Bakanlığı (CDOT) ile iş birliği yaparak bu küçük canlıların güvenle karşıya geçmesini sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor. Büyük yaban hayatı köprülerinin geyik gibi dev hayvanlar için işe yaradığını belirten araştırmacılar, tarantulalar, kaplumbağalar, sürüngenler ve amfibiler için de menfez benzeri küçük alt geçitler inşa etmeyi öneriyor. Canlıların bu tünellere yönlendirilmesi için yol kenarlarına özel bariyerler çekilmesi de planlar arasında.

Projenin uygulanabilirliğini ve en doğru konumları belirlemek amacıyla otoyol hatlarına hareket sensörlü özel kameralar yerleştirilecek.

Projenin uygulanabilirliğini ve en doğru konumları belirlemek amacıyla otoyol hatlarına hareket sensörlü özel kameralar yerleştirilecek.

Yıl sonundan önce başlaması hedeflenen bu pilot çalışmayla tarantulaların en çok hangi noktalardan geçmeye çalıştığı ve en fazla ölümlerin nerede yaşandığı tespit edilecek.

Özellikle Eylül ortasında La Junta güneyindeki Comanche Ulusal Çayırları yakınlarında (ABD 109 Karayolu) zirveye ulaşan bu doğa olayında, kurulacak yeni tüneller sayesinde tarantulaların ezilmeden güvenle eşlerine ulaşması hedefleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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