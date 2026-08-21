Güvenle Çiftleşebilsinler Diye Otoyolun Altına Özel Tüneller İnşa Ediliyor
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ABD’nin Colorado eyaletinde her yıl sonbahar aylarında yaşanan ilginç ve bir o kadar da tehlikeli tarantula hareketliliği için bilim insanları harekete geçti. Dişi tarantulalarla çiftleşebilmek için otoyolları geçmeye çalışırken araçların altında can veren yüzlerce erkek tarantulayı korumak amacıyla, yolların altına özel tüneller ve alt geçitler inşa edilmesi planlanıyor.
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Bilim ve Koruma Başkan Yardımcısı Dr. Richard Reading liderliğinde yürütülen projede, ağustos sonundan ekim başına kadar süren dönem bir "çiftleşme seferberliği" olarak tanımlanıyor.
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Projenin uygulanabilirliğini ve en doğru konumları belirlemek amacıyla otoyol hatlarına hareket sensörlü özel kameralar yerleştirilecek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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