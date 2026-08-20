Okyanusun Üzerine Pist İnşa Ettiler: Uçaklar Dev Köprünün Üzerinden Kalkıyor
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Portekiz’e bağlı Madeira Adaları'nda yer alan ve dik dağlar ile Atlantik Okyanusu arasında sıkışan Madeira Havaalanı (FNC), ezber bozan mimarisiyle havacılık tarihine damga vuruyor. Coğrafi kısıtlamalar nedeniyle pist uzatma imkanı bulunmayan adada mühendisler, çözümü pisti okyanusun üzerine inşa ettikleri devasa bir beton köprü ile uzatmakta buldu.
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Havaalanının ilk olarak 1964 yılında açılan 1.600 metrelik pisti, jet uçakları için oldukça kısa ve riskli bir yapıya sahipti.
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Eylül 2000'de hizmete giren ve toplam uzunluğu 2.781 metreye çıkarılan pist, uçakların iniş ve kalkış sırasında oluşturduğu şiddetli dinamik yükleri absorbe edecek şekilde inşa edildi.
Yapay adalar üzerine kurulan Kansai veya Hong Kong havaalanlarından farklı olarak, doğrudan bir viyadük üzerine inşa edilen dünyadaki tek havaalanı olan Madeira, uluslararası alanda büyük prestij kazandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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