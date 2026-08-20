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Okyanusun Üzerine Pist İnşa Ettiler: Uçaklar Dev Köprünün Üzerinden Kalkıyor

Okyanusun Üzerine Pist İnşa Ettiler: Uçaklar Dev Köprünün Üzerinden Kalkıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 19:36
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Portekiz’e bağlı Madeira Adaları'nda yer alan ve dik dağlar ile Atlantik Okyanusu arasında sıkışan Madeira Havaalanı (FNC), ezber bozan mimarisiyle havacılık tarihine damga vuruyor. Coğrafi kısıtlamalar nedeniyle pist uzatma imkanı bulunmayan adada mühendisler, çözümü pisti okyanusun üzerine inşa ettikleri devasa bir beton köprü ile uzatmakta buldu.

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Havaalanının ilk olarak 1964 yılında açılan 1.600 metrelik pisti, jet uçakları için oldukça kısa ve riskli bir yapıya sahipti.

Havaalanının ilk olarak 1964 yılında açılan 1.600 metrelik pisti, jet uçakları için oldukça kısa ve riskli bir yapıya sahipti.

Bu tehlike, 1977 yılında 131 kişinin hayatını kaybettiği TAP Air Portugal felaketiyle trajik bir boyuta ulaştı. Yaşanan kazanın ardından başlatılan genişletme çalışmaları, adanın dik coğrafyası ve okyanusun derinliği nedeniyle klasik dolgu yöntemleriyle gerçekleştirilemedi.

Portekizli mühendis A. Segadães Tavares tarafından geliştirilen sıra dışı projeyle, pistin son 1.000 metrelik bölümü okyanusun üstünde yükselen dev bir viyadük şeklinde tasarlandı.

Eylül 2000'de hizmete giren ve toplam uzunluğu 2.781 metreye çıkarılan pist, uçakların iniş ve kalkış sırasında oluşturduğu şiddetli dinamik yükleri absorbe edecek şekilde inşa edildi.

Eylül 2000'de hizmete giren ve toplam uzunluğu 2.781 metreye çıkarılan pist, uçakların iniş ve kalkış sırasında oluşturduğu şiddetli dinamik yükleri absorbe edecek şekilde inşa edildi.

Deniz seviyesinden yaklaşık 57 metre yüksekte yer alan bu dev platform, adeta beton bir ormanı andıran yaklaşık 180 devasa kolon tarafından taşınıyor.

Yapay adalar üzerine kurulan Kansai veya Hong Kong havaalanlarından farklı olarak, doğrudan bir viyadük üzerine inşa edilen dünyadaki tek havaalanı olan Madeira, uluslararası alanda büyük prestij kazandı.

Yapay adalar üzerine kurulan Kansai veya Hong Kong havaalanlarından farklı olarak, doğrudan bir viyadük üzerine inşa edilen dünyadaki tek havaalanı olan Madeira, uluslararası alanda büyük prestij kazandı.

Yapı, 2004 yılında 'yapı mühendisliğinin Oscar'ı' olarak kabul edilen IABSE Üstün Yapı Ödülü'ne layık görüldü. 2011 yılında ise 1.020 metrelik platformuyla 'Dünyanın En Uzun Köprü Destekli Pist Uzantısı' olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına adını yazdırdı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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