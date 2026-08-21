Asfaltın Altına Bakır Bobinler Döşenmeye Başlandı: Geleceğin Yolları Geliyor
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Elektrikli araç kullanıcılarının en büyük çekincesi olan şarj süresi ve menzil sorunu tarih oluyor. ABD'nin Florida eyaletinde, araçların seyir halindeyken kablosuz olarak şarj olmasını sağlayacak devrim niteliğindeki otoyol projesinin temelleri atılıyor. Asfaltın altına yerleştirilen özel bakır bobinler sayesinde araçlar bataryalarını yolda giderken doldurabilecek.
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Orta Florida Otoyol İdaresi tarafından yürütülen 516 numaralı Eyalet Yolu (Lake/Orange Otoyolu) projesi, toplamda 4,4 millik bir hattı kapsıyor.
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Sadece şarj teknolojisiyle sınırlı kalmayan yeni otoyol projesi, çevre dostu özellikleriyle de dikkat çekiyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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