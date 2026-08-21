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Asfaltın Altına Bakır Bobinler Döşenmeye Başlandı: Geleceğin Yolları Geliyor

Asfaltın Altına Bakır Bobinler Döşenmeye Başlandı: Geleceğin Yolları Geliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 10:36
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Elektrikli araç kullanıcılarının en büyük çekincesi olan şarj süresi ve menzil sorunu tarih oluyor. ABD'nin Florida eyaletinde, araçların seyir halindeyken kablosuz olarak şarj olmasını sağlayacak devrim niteliğindeki otoyol projesinin temelleri atılıyor. Asfaltın altına yerleştirilen özel bakır bobinler sayesinde araçlar bataryalarını yolda giderken doldurabilecek.

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Orta Florida Otoyol İdaresi tarafından yürütülen 516 numaralı Eyalet Yolu (Lake/Orange Otoyolu) projesi, toplamda 4,4 millik bir hattı kapsıyor.

Orta Florida Otoyol İdaresi tarafından yürütülen 516 numaralı Eyalet Yolu (Lake/Orange Otoyolu) projesi, toplamda 4,4 millik bir hattı kapsıyor.

Bölgenin hızla büyüyen konut, ticaret ve sağlık merkezlerinin ulaşım ihtiyacını karşılaması hedeflenen projenin toplam maliyetinin 546 milyon dolar olması ve inşaatın 2029 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

Proje kapsamında yer alan 2,6 kilometrelik özel etabın 1,2 kilometrelik bölümüne dinamik kablosuz şarj teknolojisi entegre edilecek. Yolun altına yerleştirilen bobinler, otoyol hızında ilerleyen araçlara manyetik alan vasıtasıyla güç aktaracak. Pilot aşamada sistem, ilk testler için özel donanıma sahip test araçlarıyla denenecek.

Sadece şarj teknolojisiyle sınırlı kalmayan yeni otoyol projesi, çevre dostu özellikleriyle de dikkat çekiyor:

Sadece şarj teknolojisiyle sınırlı kalmayan yeni otoyol projesi, çevre dostu özellikleriyle de dikkat çekiyor:

  • Yol aydınlatmaları ve gişe ekipmanlarının elektrik ihtiyacı, otoyola entegre edilecek güneş panelleriyle karşılanacak.

  • Yaban hayatını korumaya yönelik özel geçiş önlemleri alınacak.

  • Otoyol hattı boyunca vatandaşların kullanımı için çok amaçlı bir yürüyüş yolu yer alacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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