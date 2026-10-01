Bu Kez Endişelendirdi: Değişimiyle Gündem Olan Adriana Lima’nın Zayıflığı Dikkat Çekti!
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Adriana Lima’nın değişimi yine gündemde. Yıllardır güzelliği ve podyumdaki etkileyici duruşuyla adından söz ettiren süpermodel, son dönemdeki görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde eski fotoğraflarıyla karşılaştırılan Lima, bu kez Paris Moda Haftası kapsamında objektiflere yansıdı. Siyah mini kıyafetiyle bir etkinliğe katılan ünlü modelin görüntüleri kısa sürede konuşulmaya başladı. Bu kez gündemde genç görünümünden çok zayıflığı vardı.
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Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Adriana Lima, hâlâ moda dünyasının en çok ilgi gören isimlerinden biri.
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Son dönemdeki görünümü, Adriana Lima’nın yıllar önceki fotoğraflarını yeniden gündeme getirdi.
Paris Moda Haftası kapsamında görüntülenen Adriana Lima, bu kez belirgin zayıflığıyla dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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