Bu Kez Endişelendirdi: Değişimiyle Gündem Olan Adriana Lima’nın Zayıflığı Dikkat Çekti!

Bazı isimleri tanımak için modayı yakından takip etmeye gerek yok. Adriana Lima da onlardan biri. Mavi gözleri, koyu renk saçları ve podyumdaki kendinden emin yürüyüşüyle hafızalara kazınan Brezilyalı model, yıllardır dünyanın en tanınan süpermodelleri arasında yer alıyor. Dergi kapaklarından reklam kampanyalarına, büyük defilelerden kırmızı halılara uzanan kariyerinde sayısız kez objektiflerin karşısına çıktı.

Özellikle Victoria’s Secret döneminde kazandığı popülerlik, Lima’yı moda dünyasının dışındaki geniş bir kitleyle de buluşturdu. Markanın unutulmaz yüzlerinden biri olan modelin defile görüntüleri, yıllar sonra bile sosyal medyada yeniden paylaşılıyor. Bir dönem onunla birlikte podyuma çıkan isimlerin fotoğrafları da sık sık nostalji paylaşımlarına konu oluyor.

Bugün 45 yaşında olan Lima, moda etkinliklerine ve projelerine katılmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Vogue World Milano’da da podyuma çıkan model, Giorgio Armani’nin 1993 koleksiyonundan bir takımla izleyicilerin karşısına geçti. Dolayısıyla Lima’nın gündemdeki yeri yalnızca geçmişteki unutulmaz defilelerinden ibaret değil; yeni görünümleri de yakından takip ediliyor.

Bu ilginin bir sonucu olarak katıldığı hemen her etkinlikten fotoğrafları sosyal medyaya taşınıyor. Son dönemde ise kıyafetlerinin yanında görünümündeki değişim de konuşuluyor.