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Bu Kez Endişelendirdi: Değişimiyle Gündem Olan Adriana Lima’nın Zayıflığı Dikkat Çekti!

Bu Kez Endişelendirdi: Değişimiyle Gündem Olan Adriana Lima’nın Zayıflığı Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 08:45
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Adriana Lima’nın değişimi yine gündemde. Yıllardır güzelliği ve podyumdaki etkileyici duruşuyla adından söz ettiren süpermodel, son dönemdeki görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde eski fotoğraflarıyla karşılaştırılan Lima, bu kez Paris Moda Haftası kapsamında objektiflere yansıdı. Siyah mini kıyafetiyle bir etkinliğe katılan ünlü modelin görüntüleri kısa sürede konuşulmaya başladı. Bu kez gündemde genç görünümünden çok zayıflığı vardı.

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Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Adriana Lima, hâlâ moda dünyasının en çok ilgi gören isimlerinden biri.

Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Adriana Lima, hâlâ moda dünyasının en çok ilgi gören isimlerinden biri.

Bazı isimleri tanımak için modayı yakından takip etmeye gerek yok. Adriana Lima da onlardan biri. Mavi gözleri, koyu renk saçları ve podyumdaki kendinden emin yürüyüşüyle hafızalara kazınan Brezilyalı model, yıllardır dünyanın en tanınan süpermodelleri arasında yer alıyor. Dergi kapaklarından reklam kampanyalarına, büyük defilelerden kırmızı halılara uzanan kariyerinde sayısız kez objektiflerin karşısına çıktı.

Özellikle Victoria’s Secret döneminde kazandığı popülerlik, Lima’yı moda dünyasının dışındaki geniş bir kitleyle de buluşturdu. Markanın unutulmaz yüzlerinden biri olan modelin defile görüntüleri, yıllar sonra bile sosyal medyada yeniden paylaşılıyor. Bir dönem onunla birlikte podyuma çıkan isimlerin fotoğrafları da sık sık nostalji paylaşımlarına konu oluyor.

Bugün 45 yaşında olan Lima, moda etkinliklerine ve projelerine katılmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Vogue World Milano’da da podyuma çıkan model, Giorgio Armani’nin 1993 koleksiyonundan bir takımla izleyicilerin karşısına geçti. Dolayısıyla Lima’nın gündemdeki yeri yalnızca geçmişteki unutulmaz defilelerinden ibaret değil; yeni görünümleri de yakından takip ediliyor.

Bu ilginin bir sonucu olarak katıldığı hemen her etkinlikten fotoğrafları sosyal medyaya taşınıyor. Son dönemde ise kıyafetlerinin yanında görünümündeki değişim de konuşuluyor.

Son dönemdeki görünümü, Adriana Lima’nın yıllar önceki fotoğraflarını yeniden gündeme getirdi.

Son dönemdeki görünümü, Adriana Lima’nın yıllar önceki fotoğraflarını yeniden gündeme getirdi.

Lima’nın son hali bir süredir magazin gündeminde. Özellikle eylül ayında katıldığı etkinliklerden yayılan görüntüler, modelin önceki yıllardaki fotoğraflarıyla karşılaştırılmasına neden oldu. Daha ince görünümüyle dikkat çeken süpermodel hakkında gençlik dönemini hatırlatan yorumlar yapılırken, değişimin nasıl gerçekleştiği de merak konusu oldu.

Aslında Lima’nın dış görünümü üzerinden yapılan yorumlar yeni değil. Üçüncü çocuğunun doğumundan sonraki dönemde katıldığı bir film galasında da yüzü ve kilosu konuşulmuştu. Model, daha sonra Vogue İspanya’ya verdiği röportajda hamileliklerinde kilo aldığını ve o dönemde başka öncelikleri bulunduğunu anlatmıştı. Son dönemdeki değişimini ele alan Vogue Arabia da Lima’nın bu açıklamasını yeniden hatırlattı.

Bu kez sosyal medyada dolaşıma giren iddialardan biri, modelin yaklaşık bir yıldır haftanın yedi günü antrenman yaptığı yönündeydi. Ancak bu ayrıntı, Lima’nın ya da ekibinin doğrulanmış bir açıklamasından ziyade viral bir magazin paylaşımına dayanıyor. Bu nedenle görünümündeki değişimi kesin olarak “bir yıllık spor kampının sonucu” diye anlatmak mümkün değil.

Kesin olan, Lima’nın son fotoğraflarının yeniden büyük ilgi görmesi. Eski ve yeni görüntüleri yan yana paylaşılırken modelin yüzündeki ve siluetindeki değişim üzerine yorumlar yapılıyor. Paris’ten gelen yeni görüntüler ise bu tartışmaya bir kez daha hareket kattı.

Paris Moda Haftası kapsamında görüntülenen Adriana Lima, bu kez belirgin zayıflığıyla dikkat çekti.

Paris Moda Haftası kapsamında görüntülenen Adriana Lima, bu kez belirgin zayıflığıyla dikkat çekti.

Adriana Lima, 29 Eylül’de Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Revolve Magazine lansmanına katıldı. Etkinlikte objektiflerin karşısına geçen model, siyah deri ceket görünümündeki mini kıyafetini belindeki geniş kemerle tamamladı. Kısa kesimli kıyafeti, modelin bacaklarını öne çıkarırken etkinlikten yayılan fotoğraf ve videolarda ince silueti dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde görünümündeki değişim ve gençlik yıllarına benzetilmesiyle konuşulan Lima hakkında bu kez farklı yorumlar yapıldı. Paris görüntülerini haberleştiren yabancı basın, sosyal medyada modelin ne kadar zayıfladığına dikkat çeken ve bu değişimden endişe duyduğunu belirten kullanıcıların bulunduğunu aktardı. Böylece etkinlikteki kıyafetinin yanında, kilosundaki değişim de haberlerin konusu oldu.

Lima’nın Paris’teki görüntüleri, son dönemdeki fotoğraflarıyla birlikte yeniden paylaşılmaya başladı. Özellikle mini kıyafetiyle yürüdüğü anlarda bacaklarının inceliği öne çıktı. Modelin önceki görünümlerini takip edenler de bu yeni görüntüler üzerinden karşılaştırmalar yaptı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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