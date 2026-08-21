Z Kuşağının En Büyük Eksikliği Belli Oldu
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Teknolojinin içine doğan ve yapay zeka ile büyüyen Z kuşağı (1997-2012 doğumlular) iş hayatına ve mezuniyet aşamasına adım atarken, kariyer uzmanları bu neslin en çok zorlandığı iki temel yaşam becerisine dikkat çekiyor: Anda kalabilmek ve güvenilir bilgiyi ayırt edebilmek.
Uzmanlar, gençlerin sürekli dijital uyarana maruz kalmasının yüzeysel bir odağa yol açtığını vurgularken, ebeveyn ve aile büyüklerinin onları yargılamak yerine rehberlik etmesi gerektiğini belirtiyor.
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1. Eksiklik: Anda Kalma ve Odaklanma Sanatı
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2. Eksiklik: Medya Okuryazarlığı ve Kaynak Doğrulama
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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