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Yaşam
Z Kuşağının En Büyük Eksikliği Belli Oldu

Z Kuşağının En Büyük Eksikliği Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 11:54
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Teknolojinin içine doğan ve yapay zeka ile büyüyen Z kuşağı (1997-2012 doğumlular) iş hayatına ve mezuniyet aşamasına adım atarken, kariyer uzmanları bu neslin en çok zorlandığı iki temel yaşam becerisine dikkat çekiyor: Anda kalabilmek ve güvenilir bilgiyi ayırt edebilmek.

Uzmanlar, gençlerin sürekli dijital uyarana maruz kalmasının yüzeysel bir odağa yol açtığını vurgularken, ebeveyn ve aile büyüklerinin onları yargılamak yerine rehberlik etmesi gerektiğini belirtiyor.

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1. Eksiklik: Anda Kalma ve Odaklanma Sanatı

1. Eksiklik: Anda Kalma ve Odaklanma Sanatı

Kariyer koçu Nicole McDaniel’e göre, dijital bildirimler ve aralıksız bilgi akışı Z kuşağının 'anı yaşama' yeteneğini zayıflatıyor. Bir yemek sırasında veya sohbet ortasında sürekli ekrana bakma ihtiyacı, derinlemesine bağ kurmayı zorlaştırıyor.

Ebeveynler Nasıl Yardım Edebilir?

  • Çocuklarınızla konuşurken televizyonu ve telefonu kapatın. Sözsüz olarak tüm dikkatinizi onlara verdiğinizi gösterin.

  • Yemek pişirmek, el sanatları veya masa oyunları gibi tek bir noktaya odaklanmayı gerektiren, meditatif etkisi olan faaliyetlere birlikte vakit ayırın.

  • Mesaj veya e-postalara anında yanıt verme baskısının gereksiz olduğunu, iş ve özel hayatta 'duraklayıp düşünerek yanıt vermenin' değerini anlatın.

2. Eksiklik: Medya Okuryazarlığı ve Kaynak Doğrulama

2. Eksiklik: Medya Okuryazarlığı ve Kaynak Doğrulama

Psikolog Dr. Bedford Palmer II, gençlerin online platformlarda geniş bilgiye erişebildiğini ancak bilginin güvenilirliğini ölçmekte zorlandığını ifade ediyor. Sosyal medyadaki görünürlüğün ve yüksek sesin, gençler tarafından 'uzmanlık' olarak algılandığına dikkat çekiyor.

Medya Okuryazarlığını Geliştirme Yolları

  • Şüphe duyduğunuz bir bilgiyi getirdiklerinde onları yargılamak yerine 'Bunu ilk kim söyledi, kaynağı neydi?' gibi sorularla entelektüel merakı tetikleyin.

  • Ebeveyn olarak kendi bilgi alma alışkanlıklarınızı sorgulayın ve doğru kaynak kullanımında örnek olun.

  • Bütçeniz elveriyorsa, saygın ve bağımsız dijital yayınlara abone olarak doğru bilgiye erişimin değerini öğretin.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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