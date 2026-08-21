Z Kuşağının En Büyük Eksikliği Belli Oldu

Teknolojinin içine doğan ve yapay zeka ile büyüyen Z kuşağı (1997-2012 doğumlular) iş hayatına ve mezuniyet aşamasına adım atarken, kariyer uzmanları bu neslin en çok zorlandığı iki temel yaşam becerisine dikkat çekiyor: Anda kalabilmek ve güvenilir bilgiyi ayırt edebilmek.

Uzmanlar, gençlerin sürekli dijital uyarana maruz kalmasının yüzeysel bir odağa yol açtığını vurgularken, ebeveyn ve aile büyüklerinin onları yargılamak yerine rehberlik etmesi gerektiğini belirtiyor.

Kaynak