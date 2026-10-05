Psikologlara Göre 55-75 Yaş Kuşağının İşe Bakışını Gençlerden Ayıran Tek Bir Değer Var
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Ailenizde mutlaka duymuşsunuzdur: 'Bir işe gir, sabret, gerisi kendiliğinden gelir.' 40 yaşın altındakiler için bu öğüt artık neredeyse yabancı bir dil gibi geliyor. Bunun sebebi çalışmaktan kaçmak değil, o öğüdün dayandığı dünyanın artık aynı biçimde var olmaması. Psikologlar, bugün 55 ile 75 yaş arasındaki kuşağın çalışmaya bakışını bizimkinden ayıran farkı doğrudan kimlik meselesine bağlıyor.
Kaynak: Grazia
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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