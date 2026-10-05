Psikologlara Göre 55-75 Yaş Kuşağının İşe Bakışını Gençlerden Ayıran Tek Bir Değer Var

Araştırma şirketi Ipsos, 1999'da 'yaşlı' olmanın gerçekte ne anlama geldiğini çözmek için 55-75 yaş arasındaki kişilerle bir çalışma yaptı. Araştırmacılar bu etiketin, insanların kendilerinde gördüğü bir gerçeklikten çok kurumların ürettiği bir kavram olduğunu baştan kabul ediyordu. Yine de anket sonuçları şaşırtıcı derecede tutarlı bir değerler listesi ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 49'u aileyi ilk sıraya koydu. Onu yüzde 45 ile dürüstlük, yüzde 25 ile saygı ve yüzde 20 ile çalışmak izledi. Ipsos bu değerleri günün koşullarına verilmiş tepkiler olarak değil, yetiştirilme biçiminin ürünü olarak yorumladı. Yani bunlar bir gecede oluşmuş fikirler değil; yıllarca kredi taksiti ödeyerek, sorumluluk taşıyarak ve her sabah işe giderek pekişmiş inançlar.

Araştırmanın dikkat çeken bir başka bulgusu paraya bakışla ilgiliydi. Bu kuşak parayla daha rahat bir ilişki kuruyordu, ama genellikle çocuklar kendi ayakları üzerinde durduktan ve ev kredisi bittikten sonra. Bugün ise tablo epey farklı: Pek çok emekli, aldığı maaş yetmediği için çalışmayı bırakamıyor.