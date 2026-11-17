Kökeni 5.000 yılı aşan tavlanın bilinen en eski tahtalarından bazıları 1920'lerde yapılan arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıktı. Markanın ilk dönemlerinde özel karoserle üretilen 1938 model bir Rolls-Royce Wraith ise arka yolcu bölümüne yerleştirilmiş tavla tahtasıyla sipariş edilmişti. Rolls-Royce'a göre tavla, bugün de dünyanın dört bir yanındaki Rolls-Royce sahiplerinin en sevdiği uğraşlardan biri.