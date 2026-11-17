Bu Defa Otomobil Değil Tavla Ürettiler: Rolls-Royce Tavla Seti Üretti
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Rolls-Royce, insanlık tarihinin en eski oyunlarından tavlayı kendi diliyle yeniden yorumladı. Markanın Goodwood'daki merkezinde çalışan Bespoke Collective ekibinin tasarladığı Tavla Seti, antik Mezopotamya'dan ilham alıyor. Set, Rolls-Royce showroomları ve Private Office butikleri üzerinden yalnızca özel siparişle satılıyor. Buyurun, detaylara birlikte bakalım.
Tavlanın Rolls-Royce'la bağı 1938'e uzanıyor.
Tasarım ekibi seti tasarlarken bol bol tavla oynadı.
Menteşedeki Spirit of Ecstasy, tahta hangi konumda olursa olsun doğru yöne bakıyor.
Katlama zarı küp değil, altıgen.
Pullar elde nehir taşı gibi duruyor, zar kupaları atışın sesini yumuşatıyor.
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