Askerden Dönerken Cebinde Getirdiği Tohumu Ekti: Şimdi Tüm Köy Onun Sayesinde Geçiniyor
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Bulgaristan göçmeni İsa Dönerkaya, 95 yıl önce askerlik arkadaşından aldığı cennet hurması tohumunu Bilecik'teki bahçesine ekti. O gün başlayan üretim, bugün bir köyün ekmek kapısı haline geldi.
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Kaynak: İHA
Bulgaristan'dan göç eden İsa Dönerkaya, askerlikten dönerken cebine koyduğu tohumu Bilecik'te toprakla buluşturdu.
Yaklaşık 180 kişinin yaşadığı köyde halk geçimini hurmadan sağlıyor, kurucu isim ise bahçede anılıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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