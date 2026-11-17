Ailesiyle 12 yaşındayken Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden İsa Dönerkaya, Trabzon'da askerlik yaptığı dönemde tanıştığı bir arkadaşından Karadeniz Bölgesi'ne has olarak bilinen hurmanın tohumunu aldı. Tezkeresinin ardından tohumu cebinde taşıyan Dönerkaya, Bilecik'in merkeze bağlı Başköy köyüne gelerek burada tarlaya ekti.

1930'dan bu yana süren bu süreçte hurma üretimi dededen toruna aktarıldı. Bugün çevre illere de pazarlanan bir mahsule dönüşen üretim, köyün en önemli gelir kalemi konumunda.