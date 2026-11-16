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Saklanan Sürüleri Bulacak: Dev Yılanları Bilerek Doğaya Bırakmaya Başladılar

Saklanan Sürüleri Bulacak: Dev Yılanları Bilerek Doğaya Bırakmaya Başladılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 17:29
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ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades bataklıklarında, ekosistemi tehdit eden istilacı Burma pitonlarıyla mücadelede ilginç bir yöntem uygulanıyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) araştırmacıları, vücuduna radyo vericisi yerleştirilen dev yılanları yeniden doğaya bırakıyor. Amaç, bu 'keşif yılanları' sayesinde türün gizli kalan diğer bireylerini bulmak.

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Kaynak: 1, 2

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Radyo vericisi takılan yaklaşık 4,9 metrelik dişi piton, Florida Üniversitesi stajyerleri tarafından yeniden doğaya bırakıldı.

Radyo vericisi takılan yaklaşık 4,9 metrelik dişi piton, Florida Üniversitesi stajyerleri tarafından yeniden doğaya bırakıldı.

USGS'nin paylaştığı bilgilere göre araştırmacılar, yeni radyo vericisi takılan 16 fit uzunluğunda ve 147,9 libre ağırlığında, yani yaklaşık 4,9 metre boyunda ve 67 kilogram ağırlığında bir dişi Burma pitonunu Büyük Everglades Ekosistemi'ne geri saldı. Hayvan, Florida Üniversitesi stajyerleri tarafından doğaya bırakılırken USGS biyologları da küçük bir insansız hava aracı (İHA) kullandı.

Burma pitonu, bölgede kalıcı olarak yerleşmiş durumda ve 17 fitten uzun boylara ulaşabiliyor. Kurum, bu dev yılanın bölgede memeli popülasyonlarındaki sert düşüşün önemli nedenlerinden biri olduğuna inanıldığını belirtiyor.

Yıl boyunca takip edilen keşif yılanları, üreme döneminde araştırmacıları diğer pitonların toplandığı noktalara götürüyor.

Yıl boyunca takip edilen keşif yılanları, üreme döneminde araştırmacıları diğer pitonların toplandığı noktalara götürüyor.

Çalışmanın temelini, seçilen erkek ve dişi pitonların yıl boyunca sürekli izlendiği 'keşif yılanı' programı oluşturuyor. Üreme sezonunda bu yılanlar, araştırmacıların üreme gruplarını bulmasına yardımcı oluyor. Böylece ek pitonlar doğadan uzaklaştırılabiliyor, yeni bireylere verici takılabiliyor ve yumurtalar toplanarak yavru yaşam oranı çalışmalarında kullanılabiliyor.

Burma pitonlarının 11 ila 111 arasında yumurta bırakabildiği belgelenmiş durumda. Araştırmacılar bu nedenle üreme biyolojisini ve yuva alanlarını yakından inceliyor.

Radyo alıcısı ya da kamera taşıyan küçük dronelar, zorlu bataklık arazide yılanları daha sık bulmayı hedefliyor.

Radyo alıcısı ya da kamera taşıyan küçük dronelar, zorlu bataklık arazide yılanları daha sık bulmayı hedefliyor.

USGS bilim insanları, küçük insansız hava araçlarına monte edilen yeni radyo takip teknolojisini de test ediyor. Böylece yılanların daha sık tespit edilmesi, verilerin iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması ve personel güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Kurum, yöntemin Everglades'in karmaşık habitatlarında uygulanabilir olduğu kanıtlanırsa istilacı türlerle mücadeleye önemli katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Bu çabaya rağmen pitonların kamuflajı ve gizli yaşam tarzı nedeniyle bölgedeki popülasyon büyüklüğüne dair güvenilir bir tahmin henüz bulunmuyor. Yaklaşık 100 yüklenici yıl boyunca yılan avlıyor ve her yıl düzenlenen Python Challenge etkinliğine bin kişiden fazla katılımcı gelebiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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