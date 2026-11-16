Saklanan Sürüleri Bulacak: Dev Yılanları Bilerek Doğaya Bırakmaya Başladılar
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ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades bataklıklarında, ekosistemi tehdit eden istilacı Burma pitonlarıyla mücadelede ilginç bir yöntem uygulanıyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) araştırmacıları, vücuduna radyo vericisi yerleştirilen dev yılanları yeniden doğaya bırakıyor. Amaç, bu 'keşif yılanları' sayesinde türün gizli kalan diğer bireylerini bulmak.
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Radyo vericisi takılan yaklaşık 4,9 metrelik dişi piton, Florida Üniversitesi stajyerleri tarafından yeniden doğaya bırakıldı.
Yıl boyunca takip edilen keşif yılanları, üreme döneminde araştırmacıları diğer pitonların toplandığı noktalara götürüyor.
Radyo alıcısı ya da kamera taşıyan küçük dronelar, zorlu bataklık arazide yılanları daha sık bulmayı hedefliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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