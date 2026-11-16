Saklanan Sürüleri Bulacak: Dev Yılanları Bilerek Doğaya Bırakmaya Başladılar

USGS'nin paylaştığı bilgilere göre araştırmacılar, yeni radyo vericisi takılan 16 fit uzunluğunda ve 147,9 libre ağırlığında, yani yaklaşık 4,9 metre boyunda ve 67 kilogram ağırlığında bir dişi Burma pitonunu Büyük Everglades Ekosistemi'ne geri saldı. Hayvan, Florida Üniversitesi stajyerleri tarafından doğaya bırakılırken USGS biyologları da küçük bir insansız hava aracı (İHA) kullandı.

Burma pitonu, bölgede kalıcı olarak yerleşmiş durumda ve 17 fitten uzun boylara ulaşabiliyor. Kurum, bu dev yılanın bölgede memeli popülasyonlarındaki sert düşüşün önemli nedenlerinden biri olduğuna inanıldığını belirtiyor.