Bir Başkadır'ın İkinci Sezonunda Dikkat Çeken Detaylar: İzleyiciler Yorumlarını X'te Paylaştı
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Altı yıl aradan sonra Netflix'e dönen Bir Başkadır'ın dört bölümlük ikinci sezonu 12 Kasım'da yayımlandı. Sezonu izleyenler, hikâyedeki detayları ve karakterlerin son hâlini sosyal medyada yorumlamaya devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Hikâye, ilk sezondan altı yıl sonrasına geçiyor.
Peri ile Meryem'in görüşmeleri sürerken Muzaffer hikâyeye dahil oluyor.
Sezonun kadrosunda Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman ve Funda Eryiğit yer alıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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