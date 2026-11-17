Berkun Oya iyi bir yönetmen. Bir Başkadır ikinci sezon ilk bölümde Muzaffer karakterini hem yazmış hem oynamış. Bakın yok böyle bir şey. O tuhaf şivesiyle sizi sinir ediyor, kızdırıyor ve ağlatıyor. Yani bunu başarıyor. Anlatırken ağladığımı fark edemedim bile. 😥#BirBaşkadır pic.twitter.com/eHXL4P0eaO