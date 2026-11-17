Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Manipülatifsin?
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İnsanları farkında olmadan yönlendiriyor, istediğini elde etmek için duygularını kullanıyor veya tartışmalarda haklı çıkmak adına karşı tarafı suçlu hissettiriyor olabilir misin? Manipülasyon her zaman büyük oyunlar ya da açıkça kötü niyetli davranışlar şeklinde ortaya çıkmaz. Bazen küçük sözler, sessizlikler veya masum görünen tepkiler de karşımızdaki insanı etkileyebilir. Peki, sen ilişkilerinde ne kadar manipülatifsin? 15 soruluk bu evet-hayır testiyle davranışlarını keşfetmeye hazır mısın?
1. İstediğin bir şey olmadığında karşı tarafın kendini suçlu hissetmesini sağlayacak sözler söyler misin?
2. Bir tartışmada haksız olduğunu bilsen bile karşı tarafın özür dilemesini bekler misin?
3. Birisi seni kırdığında neden üzüldüğünü anlatmak yerine onun da üzülmesini sağlayacak şekilde davranır mısın?
4. İstediğin bir şeyi elde edebilmek için bazen olduğundan daha üzgün veya çaresiz görünür müsün?
5. Bir tartışmada karşı tarafın söylediklerini çarpıtarak kendini haklı çıkarmaya çalışır mısın?
6. Birinin sana hayır demesini zorlaştırmak için ona geçmişte yaptığın iyilikleri hatırlatır mısın?
7. Birisi seninle aynı fikirde olmadığında ona karşı soğuk davranarak fikrini değiştirmesini bekler misin?
8. Bir ilişkide istediğin ilgiyi göremediğinde karşı tarafı kıskandırmaya çalışır mısın?
9. Bir hata yaptığında konuyu karşı tarafın hatalarına getirerek dikkatleri kendinden uzaklaştırır mısın?
10. İnsanların zayıf noktalarını öğrenip gerektiğinde bunları kendi lehine kullanır mısın?
Manipülatif Davranışların İlişkilerini Zorlayabilir!
Manipülasyondan Uzak, Açık Sözlü Birisin!
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