İş Görüşmesine Buzlu Kahveyle Gidilir mi? TikTok'ta Kuşaklar Arası Tartışma Başladı!
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Sıcak bir yaz günü elinizde soğuk bir kahveyle iş görüşmesine gitmek size ne kadar doğal geliyor? 16 yıllık kariyerinde çoğunlukla Fortune 500 şirketleriyle çalışan bir işe alım uzmanının TikTok'ta paylaştığı gözlem, bu soruyu binlerce kişinin tartıştığı bir gündem maddesine dönüştürdü.
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İşe Alım Uzmanının Buzlu Kahve Gözlemi Tartışma Yarattı
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Zamanlama Her Şeyden Önemli
Buzlu Kahve Tartışması Kuşaklar Arası Çatışmaya Dönüştü
Peki Uzmanlara Göre Doğrusu Ne?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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