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İş Görüşmesine Buzlu Kahveyle Gidilir mi? TikTok'ta Kuşaklar Arası Tartışma Başladı!

İş Görüşmesine Buzlu Kahveyle Gidilir mi? TikTok'ta Kuşaklar Arası Tartışma Başladı!

Tiktok psikoloji
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 13:44
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Sıcak bir yaz günü elinizde soğuk bir kahveyle iş görüşmesine gitmek size ne kadar doğal geliyor? 16 yıllık kariyerinde çoğunlukla Fortune 500 şirketleriyle çalışan bir işe alım uzmanının TikTok'ta paylaştığı gözlem, bu soruyu binlerce kişinin tartıştığı bir gündem maddesine dönüştürdü.

İşte detaylar! 

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İşe Alım Uzmanının Buzlu Kahve Gözlemi Tartışma Yarattı

İşe Alım Uzmanının Buzlu Kahve Gözlemi Tartışma Yarattı

@caitlinrecruiter kullanıcı adıyla bilinen işe alım uzmanı Caitlin, son dönemde görüştüğü Z kuşağı adaylarının sık sık ellerinde buzlu kahveyle iş görüşmesine geldiğini fark ettiğini paylaştı. Caitlin'in videosu kısa sürede binlerce beğeni aldı ve kendi deyimiyle 'Büyük buzlu kahve tartışması'nı başlattı.

Rahatsız Eden Kahvenin Kendisi Değil

Caitlin'e göre mesele buzlu kahve içmekten çok, görüşmeye herhangi bir içecekle gelmenin karşı tarafta yaratabileceği izlenim.

Caitlin, TikTok videosunda 'Kahvenizi görüşmeden önce bitirmeye vaktiniz olmamış gibi görünüyor' diyerek bu davranışın adayın görüşmeye yeterince hazırlanmadığı veya görüşmeyi günlük programındaki sıradan bir durak gibi gördüğü izlenimini yaratabileceğini söylüyor.

Başka bir deyişle tartışmanın merkezinde, adayın görüşmeye verdiği önemle ilgili oluşabilecek algı bulunuyor.

Zamanlama Her Şeyden Önemli

Zamanlama Her Şeyden Önemli

Konu yalnızca TikTok'taki bir tartışmadan ibaret değil. İş görüşmelerinde zamanlama ve ilk izlenim zaten önemli unsurlar arasında yer alıyor.

LinkedIn'in yöneticilerle yaptığı bir ankette, görüşmelerde adayların yaptığı en sık belirtilen hatalar arasında geç kalmak, uygunsuz giyinmek, telefona bakmak, ilgisiz görünmek ve şirket ya da pozisyon hakkında soru sormamak yer alıyor.

Bu nedenle tartışmada öne çıkan nokta, elinizde kahve olması kadar o kahveyi almak için görüşmeye yetişme biçiminiz ve görüşme sırasında nasıl davrandığınız.

Buzlu Kahve Tartışması Kuşaklar Arası Çatışmaya Dönüştü

Buzlu Kahve Tartışması Kuşaklar Arası Çatışmaya Dönüştü

Yorumlar kısa sürede ikiye bölündü ve konu bir anda kuşaklar arası profesyonellik tartışmasına dönüştü. Bazı kullanıcılar iş görüşmesine elinde içecekle gitmenin profesyonel olmadığını savunurken, özellikle genç kullanıcılar bunun neden sorun edildiğini sorguladı.

Bir kullanıcı, 'profesyonel bir milenyum kuşağı üyesi olarak elimde içecekle asla görüşmeye gitmem' derken, başka bir kullanıcı bu tartışmayı profesyonellik anlayışının değişmesi üzerinden değerlendirdi.

Genç kuşaktan gelen yorumlarda ise görüşmenin zaten günlük hayatın bir parçası olduğu ve elinde kahve bulunmasının kişinin işe olan ilgisini göstermediği anlamına gelmeyeceği savunuldu.

Peki Uzmanlara Göre Doğrusu Ne?

Peki Uzmanlara Göre Doğrusu Ne?

Tartışmanın dikkat çeken tarafı, buzlu kahveyle iş görüşmesine gitmeyi kesin olarak yasaklayan bir profesyonellik kuralının bulunmaması.

Bazı kariyer uzmanları, görüşmeye içecekle gidilecekse bunun görüşmenin akışını bölmemesi gerektiğini savunuyor. Örneğin içeceği görüşmecinin masasının üzerine koymamak, tokalaşma sırasında eli serbest bırakmak ve görüşme boyunca kahveyle sürekli ilgilenmemek gibi basit ayrıntıların daha önemli olduğu belirtiliyor.

Öte yandan bazı okuyucular bu normun aslında yaşçı ve cinsiyetçi bir önyargı taşıdığını, bazı tıbbi durumlarda (örneğin kronik ağız kuruluğuna yol açan rahatsızlıklarda) bir içeceğe ihtiyaç duymanın tamamen makul olduğunu savunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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