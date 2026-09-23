İş Görüşmesine Buzlu Kahveyle Gidilir mi? TikTok'ta Kuşaklar Arası Tartışma Başladı!

Konu yalnızca TikTok'taki bir tartışmadan ibaret değil. İş görüşmelerinde zamanlama ve ilk izlenim zaten önemli unsurlar arasında yer alıyor.

LinkedIn'in yöneticilerle yaptığı bir ankette, görüşmelerde adayların yaptığı en sık belirtilen hatalar arasında geç kalmak, uygunsuz giyinmek, telefona bakmak, ilgisiz görünmek ve şirket ya da pozisyon hakkında soru sormamak yer alıyor.

Bu nedenle tartışmada öne çıkan nokta, elinizde kahve olması kadar o kahveyi almak için görüşmeye yetişme biçiminiz ve görüşme sırasında nasıl davrandığınız.