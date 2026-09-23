SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Kademeli Emeklilik Uyarısı
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Çalışıyor, prim ödüyor ama kademeyi bekleyenlerin bir kısmı hâlâ emekli bile olamıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un dikkat çektiği tabloya göre, yıl değişince devreye giren güncelleme sistemi ay ay artan emekli aylıklarını eritebiliyor. Asgari ücret düzeyinde çalışanlarda bu kayıp bazen 30-40 TL'ye kadar iniyor. İşte kademeli emeklilik bekleyenleri yakından ilgilendiren o çelişkili tablonun detayları.
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Maaşlar ay ay artıyor gibi görünüyor, yıl değişince yüzde 31'e varan kayıp yaşanabiliyor.
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Aylık 30-40 TL düşüş yaşanıyor.
"Kademeyi bekleyenlerin tercih hakkı bile yok."
En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL; ortalama emekli maaşı 27 bin TL düzeyinde.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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