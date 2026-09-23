SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Kademeli Emeklilik Uyarısı

SGK uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emeklilikle ilgili yazı kaleme aldı. Erdursun'a göre çalışmaya devam eden sigortalılar için tablo ilk bakışta olumlu görünüyor. İşçi ve işveren primleri düzenli ödendiği, prime esas kazanç yükseldiği sürece gelecekte bağlanacak emekli aylığı da ay ay artıyor gibi hesaplanıyor. 2026 yılı aylık brüt asgari ücretinin 33.030 TL olduğu kabulüyle, asgari ücretin 2,5 katında çalışan biri için bir aylık ilave çalışmanın aylığa katkısı yaklaşık 170 TL. Bu katkı asgari ücretin üç katında 200 TL'ye, dört katında 270 TL'ye, beş katında 335 TL'ye, altı katında 400 TL'ye, yedi katında 470 TL'ye, sekiz katında 540 TL'ye, dokuz katına ulaşan kazançlarda ise 600-650 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Ancak takvim yılı değiştiğinde tamamen farklı bir mekanizma devreye giriyor. Emekli aylığı hesabındaki güncelleme sistemi nedeniyle, çalışarak ve prim ödeyerek elde edilen bu artışın önemli bir bölümü ortadan kalkabiliyor. Son yıllara bakıldığında farkın büyüklüğü daha da çarpıcı hale geliyor: 2022'den 2023'e geçişte yaklaşık yüzde 17, 2024'ten 2025'e geçişte yaklaşık yüzde 31, 2025'ten 2026'ya geçişte ise yaklaşık yüzde 5'lik bir kayıp oluştu. 2026'da emekli olmak yerine başvurusunu 2027'ye erteleyenler için de mevcut tahminler yüzde 2-3 düzeyinde yeni bir kayıp ihtimaline işaret ediyor.