Kademeli Emeklilik Geliyor mu? 2000-2008 Arası Sigortalılar İçin Son Durum
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Emeklilikte Yaş Takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçmesiyle birlikte, kapsam dışında kalan milyonlarca çalışan için gözler kademeli emeklilik sistemine çevrildi. Özellikle 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlar, yaş ve prim şartlarının yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğini yakından takip ediyor. Peki, kademeli emeklilik geliyor mu? İşte kademeli emeklilikte son durum.
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Kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi?
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2000-2008 girişliler için yürürlükteki emeklilik şartları.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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