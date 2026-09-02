Kademeli Emeklilik Geliyor mu? 2000-2008 Arası Sigortalılar İçin Son Durum

Kamuoyunda '2. EYT' olarak da adlandırılan kademeli emeklilik uygulamasına ilişkin TBMM’ye sunulmuş çeşitli kanun teklifleri bulunuyor. Muhalefet milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığına sunulan ve 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan çalışanları kapsayan teklifler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki değerlendirme aşamasında beklemeyi sürdürüyor. Son yapılan açıklamalara ve yürürlükteki mevzuata bakıldığında, kademeli emekliliği yürürlüğe koyan ya da mevcut yaş-prim şartlarını değiştiren yasalaşmış bir düzenleme veya torba yasa maddesi henüz bulunmuyor.

Konuya ilişkin soru önergelerine verilen yanıtlar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın değerlendirmeleri doğrultusunda, sosyal güvenlik sistemindeki dengenin korunması öncelikli hedef olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla kademeli emeklilik henüz Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş değil.