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Kademeli Emeklilik Geliyor mu? 2000-2008 Arası Sigortalılar İçin Son Durum

Kademeli Emeklilik Geliyor mu? 2000-2008 Arası Sigortalılar İçin Son Durum

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
02.09.2026 - 17:36
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Emeklilikte Yaş Takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçmesiyle birlikte, kapsam dışında kalan milyonlarca çalışan için gözler kademeli emeklilik sistemine çevrildi. Özellikle 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlar, yaş ve prim şartlarının yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğini yakından takip ediyor. Peki, kademeli emeklilik geliyor mu? İşte kademeli emeklilikte son durum.

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Kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi?

Kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi?

Kamuoyunda '2. EYT' olarak da adlandırılan kademeli emeklilik uygulamasına ilişkin TBMM’ye sunulmuş çeşitli kanun teklifleri bulunuyor. Muhalefet milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığına sunulan ve 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan çalışanları kapsayan teklifler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki değerlendirme aşamasında beklemeyi sürdürüyor. Son yapılan açıklamalara ve yürürlükteki mevzuata bakıldığında, kademeli emekliliği yürürlüğe koyan ya da mevcut yaş-prim şartlarını değiştiren yasalaşmış bir düzenleme veya torba yasa maddesi henüz bulunmuyor.

Konuya ilişkin soru önergelerine verilen yanıtlar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın değerlendirmeleri doğrultusunda, sosyal güvenlik sistemindeki dengenin korunması öncelikli hedef olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla kademeli emeklilik henüz Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş değil.

2000-2008 girişliler için yürürlükteki emeklilik şartları.

2000-2008 girişliler için yürürlükteki emeklilik şartları.

Yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olan vatandaşlar için mevcut kanun hükümleri uygulanmaya devam ediyor. Bu gruptaki çalışanların emeklilik hakkı kazanabilmesi için önünde iki temel yol bulunuyor:

Tam Emeklilik: 7000 prim gününü tamamlamak kaydıyla kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranmaktadır.

Kısmi Emeklilik: 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4500 prim günü şartının yanında, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşın doldurulması gerekmektedir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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