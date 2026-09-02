Altında Yeni Fiyat Veren İslam Memiş 2027 ve 2028'in Şampiyonunu Açıkladı
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Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Yeni altın tahminini açıklayan İslam Memiş, gram altın için kısa vadede 7 bin 500 TL rakamını telaffuz ederken gümüş için kritik yorumda bulundu. Memiş, 2027 ve 2028'in yatırım şampiyonunu açıkladı.
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Altın fiyatlarında yeni senaryo.
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Gram altın ne kadar olacak? İslam Memiş'ten altın yorumu.
İslam Memiş, 2027 ve 2028'in şampiyonunu açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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