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Altında Yeni Fiyat Veren İslam Memiş 2027 ve 2028'in Şampiyonunu Açıkladı

Altında Yeni Fiyat Veren İslam Memiş 2027 ve 2028'in Şampiyonunu Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
02.09.2026 - 14:23
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Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Yeni altın tahminini açıklayan İslam Memiş, gram altın için kısa vadede 7 bin 500 TL rakamını telaffuz ederken gümüş için kritik yorumda bulundu. Memiş, 2027 ve 2028'in yatırım şampiyonunu açıkladı.

Kaynak: CNBC-e

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Altın fiyatlarında yeni senaryo.

Altın fiyatlarında yeni senaryo.

Yaz aylarında güçlü bir ivme yakalayarak yükselen ons altının kâr satışlarıyla karşılaştığını belirten İslam Memiş, ağustos ayındaki sert tırmanışın ardından gelen geri çekilmelerin sürpriz olmadığını kaydetti. 4.300 dolar seviyesinin güçlü bir destek alanı olacağını dile getiren finans analisti İslam Memiş, bir sonraki yukarı yönlü dalgada ise ons altının 4.800 dolar bandına doğru bir toparlanma sergileyebileceğini vurguladı.

Petrol tarafında ise kalıcı bir yükseliş beklemediğini vurgulayan Memiş, ABD’nin yaklaşan ara seçim döneminde yüksek enflasyon, yüksek faiz ve pahalı petrol üçlüsüyle yola devam etmek istemeyeceğine dikkat çekti. Petrol fiyatlarında 90 dolar üzerindeki kalıcılığın zor olduğunu ve 80 dolar seviyesine kadar çekilmelerin yaşanabileceğini aktaran uzman isim, olası olumsuz senaryolarda 100 dolar üzeri risklerin barındığını ancak mevcut siyasi dinamiklerin fiyatları baskılayabileceğini savundu.

Gram altın ne kadar olacak? İslam Memiş'ten altın yorumu.

Gram altın ne kadar olacak? İslam Memiş'ten altın yorumu.

Gram altının bugüne kadar ağırlıklı olarak ons fiyatını izlediğini ancak bundan sonraki süreçte dolar/TL kurundan da destek alabileceğini belirten İslam Memiş, yeni tahminde bulundu. İslam Memiş, gram altının kısa vadede 7 bin-7 bin 500 TL aralığını görebileceğini ifade etti. Yıl sonuna kadar ons altında 5 bin dolar eşiğinin aşılmasını beklediğini açıklayan Memiş, gram altındaki yukarı yönlü trend beklentisini koruduğunu aktardı.

İslam Memiş, 2027 ve 2028'in şampiyonunu açıkladı.

İslam Memiş, 2027 ve 2028'in şampiyonunu açıkladı.

Gümüş piyasasındaki baskılanmanın geçici olduğunu ifade eden Memiş, kısa vadeli ilk hedefin 75 dolar seviyesi olduğunu, yıl sonuna doğru ise 96 dolar bandına kadar uzanan bir toparlanmanın yaşanabileceğini söyledi. İslam Memiş, gümüş fiyatlarıyla ilgili şu yorumu yaptı:

'Kısa vadeli baskılanmanın kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. İlk hedefi 75 dolar, yıl sonuna kadar da 96 dolar seviyesine kadar toparlanmanın devamını bekliyorum. Bu yılın şampiyonu gümüş olur mu? Peki 2027-2028 yılının şampiyonu gümüş olur mu? Bu sorunun cevabı bende evet.'

*Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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