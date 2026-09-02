Altında Yeni Fiyat Veren İslam Memiş 2027 ve 2028'in Şampiyonunu Açıkladı

Gümüş piyasasındaki baskılanmanın geçici olduğunu ifade eden Memiş, kısa vadeli ilk hedefin 75 dolar seviyesi olduğunu, yıl sonuna doğru ise 96 dolar bandına kadar uzanan bir toparlanmanın yaşanabileceğini söyledi. İslam Memiş, gümüş fiyatlarıyla ilgili şu yorumu yaptı:

'Kısa vadeli baskılanmanın kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. İlk hedefi 75 dolar, yıl sonuna kadar da 96 dolar seviyesine kadar toparlanmanın devamını bekliyorum. Bu yılın şampiyonu gümüş olur mu? Peki 2027-2028 yılının şampiyonu gümüş olur mu? Bu sorunun cevabı bende evet.'

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