Altında Gece Yarısı Sıcak Hareketlilik: Dev Banka Altın Fiyatlarında Büyük Değişimi Duyurdu

Gece saatlerinde altının ons fiyatı, dört gündür devam eden satış baskısıyla birlikte son üç haftanın en dip seviyelerine kadar geriledi. Teknik göstergelerde kritik kabul edilen 200 günlük hareketli ortalamanın da altına sarkan bu geri çekilme, kısa vadeli yatırımcılarda tedirginlik yaratsa da kurumsal tarafta tablo bambaşka bir seyir izledi.

Bank of America tarafından hazırlanan detaylı rapora göre, altın piyasasına yönelik kurumsal ve bireysel talep son bir yılın en güçlü dalgasını yaşıyor. Ekim 2025 döneminden bu yana görülen en yüksek sermaye akışına sahne olan altın destekli borsa yatırım fonlarında (ETF) dikkat çekici bir yoğunlaşma oluştu.

Özellikle Ağustos ayı verileri incelendiğinde, haftalık varlık girişlerinin 6,4 milyar dolara ulaşarak son 10 ayın en güçlü haftalık performansına imza attı. yükseliş trendi, 4 haftalık hareketli ortalamanın da yukarı yönlü ivmesini korumasıyla sermayenin daha geniş bir yatırımcı grubundan altın fonlarına kaydığını doğruladı. 2023 ve 2024 yıllarındaki durgun pozisyonlanmanın aksine, 2025’in ikinci yarısıyla birlikte periyodik olarak 6 milyar dolar sınırının aşılması küresel varlık yönetiminde yeni bir dönemin kapısını araladı.