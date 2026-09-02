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Altında Gece Yarısı Sıcak Hareketlilik: Dev Banka Altın Fiyatlarında Büyük Değişimi Duyurdu

Altında Gece Yarısı Sıcak Hareketlilik: Dev Banka Altın Fiyatlarında Büyük Değişimi Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
02.09.2026 - 12:34
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Küresel finans piyasalarında son günlerde yaşanan hareketlilik, yatırımcıların odağını yeniden güvenli liman olan altına çevirmesine neden oldu. Ortadoğu’da artan jeopolitik gerilimler ve İran hattından gece yarısı gelen sıcak gelişmelerin ardından altın fiyatlarında kısa süreli geri çekilmeler gözlemlenirken, dev finans kuruluşu Bank of America (BofA), kritik analizini duyurdu. Dev banka, altın fiyatlarında 'büyük değişim' yaşanacağına dikkat çekti.

Kaynak: Hisse.net/Seda Namdar Emir

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Altın fiyatlarında gece yarısı hareketliliği.

Altın fiyatlarında gece yarısı hareketliliği.

Gece saatlerinde altının ons fiyatı, dört gündür devam eden satış baskısıyla birlikte son üç haftanın en dip seviyelerine kadar geriledi. Teknik göstergelerde kritik kabul edilen 200 günlük hareketli ortalamanın da altına sarkan bu geri çekilme, kısa vadeli yatırımcılarda tedirginlik yaratsa da kurumsal tarafta tablo bambaşka bir seyir izledi.

Bank of America tarafından hazırlanan detaylı rapora göre, altın piyasasına yönelik kurumsal ve bireysel talep son bir yılın en güçlü dalgasını yaşıyor. Ekim 2025 döneminden bu yana görülen en yüksek sermaye akışına sahne olan altın destekli borsa yatırım fonlarında (ETF) dikkat çekici bir yoğunlaşma oluştu. 

Özellikle Ağustos ayı verileri incelendiğinde, haftalık varlık girişlerinin 6,4 milyar dolara ulaşarak son 10 ayın en güçlü haftalık performansına imza attı. yükseliş trendi, 4 haftalık hareketli ortalamanın da yukarı yönlü ivmesini korumasıyla sermayenin daha geniş bir yatırımcı grubundan altın fonlarına kaydığını doğruladı. 2023 ve 2024 yıllarındaki durgun pozisyonlanmanın aksine, 2025’in ikinci yarısıyla birlikte periyodik olarak 6 milyar dolar sınırının aşılması küresel varlık yönetiminde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Altında gece yarısı hareketliliği.

Altında gece yarısı hareketliliği.

Yatırımcıların güvenli liman arayışını tetikleyen temel faktörlerin başında ise merkez bankalarının faiz politikaları, ABD dolarının geleceğine yönelik beklentiler ve küresel makroekonomik belirsizlikler geliyor. Tahvil getirilerinde yaşanabilecek olası düşüşlerin, faiz getirisi sunmayan altının elde tutma maliyetini azaltması bekleniyor. Bu durum, varlıkların altın fonlarına kaymasında doğrudan rol oynuyor.

Diğer yandan ABD Dolar Endeksi'ndeki olası gevşeme sinyalleri, altın fiyatlarını hareketlendirdi. Bank of America Stratejisti Michael Hartnett, potansiyel dolar zayıflamasına ve küresel para birimlerinde yaşanabilecek değer kayıplarına karşı korunmak isteyen yatırımcıların altını birincil kalkan olarak görmeye devam edeceğini vurguladı.

Yatırımcılar için kritik uyarı: Altın fiyatlarında bu göstergelere dikkat!

Yatırımcılar için kritik uyarı: Altın fiyatlarında bu göstergelere dikkat!

Piyasada hakim olan genel iyimser havaya rağmen uzmanlar ve finans analistleri temkinli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Mevcut yükseliş eğiliminin kalıcı ve uzun soluklu bir boğa piyasasına dönüşebilmesi için ETF fonlarındaki net para akışlarının ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yakından takip edilmesi gerektiği belirtildi.

Rapora göre doların küresel ölçekte yeniden güç kazanması, faiz oranlarında yaşanabilecek ani sıçramalar ya da kurumsal fonlardan gelebilecek toplu kar satışları, piyasadaki olumlu ivmeyi hızla terse çevirebilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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