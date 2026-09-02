Altında Gece Yarısı Sıcak Hareketlilik: Dev Banka Altın Fiyatlarında Büyük Değişimi Duyurdu
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Küresel finans piyasalarında son günlerde yaşanan hareketlilik, yatırımcıların odağını yeniden güvenli liman olan altına çevirmesine neden oldu. Ortadoğu’da artan jeopolitik gerilimler ve İran hattından gece yarısı gelen sıcak gelişmelerin ardından altın fiyatlarında kısa süreli geri çekilmeler gözlemlenirken, dev finans kuruluşu Bank of America (BofA), kritik analizini duyurdu. Dev banka, altın fiyatlarında 'büyük değişim' yaşanacağına dikkat çekti.
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Altın fiyatlarında gece yarısı hareketliliği.
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Altında gece yarısı hareketliliği.
Yatırımcılar için kritik uyarı: Altın fiyatlarında bu göstergelere dikkat!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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