EYT’yi Kıl Payı Kaçıranlara Yargıtay’dan Emsal Karar

Hukuki sürece konu olan olay, 1994 yılında bir üretim tesisinde iş başı yapan M.D. isimli işçinin 2017 yılında hastanede sigortasının yatırılmadığını öğrenmesiyle başladı. Yaşadığı mağduriyet üzerine iş sözleşmesini haklı nedenle fesheden M.D., hak ettiği kıdem ve ihbar tazminatı, ödenmeyen ücretler ve fazla çalışma alacaklarının tahsili amacıyla İş Mahkemesi'nde dava açtı.

İşveren tarafı ise davacının iddialarını reddederek, çalışanın resmi bordrolar üzerinden sezonluk olarak görev yaptığını savundu. Yerel İş Mahkemesi, toplanan deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda işçinin 1995-2017 yılları arasında kesintisiz olarak 23 yıl 2 ay çalıştığına hükmederek davanın kabulüne karar verdi.