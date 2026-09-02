EYT’yi Kıl Payı Kaçıranlara Yargıtay’dan Emsal Karar
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini eksik prim günleri veya bildirilmeyen çalışma süreleri nedeniyle kaçıran binlerce çalışan için emsal teşkil edecek kritik bir hukuki gelişme yaşandı. Sigorta primlerinin eksik yatırılması ya da hiç bildirilmemesi nedeniyle EYT hakkını elde edemeyen çalışanlar tarafından açılan hizmet süresi tespit davalarında Yargıtay ezber bozan bir karara imza attı.
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23 yıllık işçi alamadığı ücretler için soluğu mahkemede aldı.
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Yargıtay son noktayı koydu.
EYT hakkı kazanamayan çalışanlar için imkan doğdu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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