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EYT’yi Kıl Payı Kaçıranlara Yargıtay’dan Emsal Karar

EYT’yi Kıl Payı Kaçıranlara Yargıtay’dan Emsal Karar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
02.09.2026 - 11:51
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini eksik prim günleri veya bildirilmeyen çalışma süreleri nedeniyle kaçıran binlerce çalışan için emsal teşkil edecek kritik bir hukuki gelişme yaşandı. Sigorta primlerinin eksik yatırılması ya da hiç bildirilmemesi nedeniyle EYT hakkını elde edemeyen çalışanlar tarafından açılan hizmet süresi tespit davalarında Yargıtay ezber bozan bir karara imza attı.

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23 yıllık işçi alamadığı ücretler için soluğu mahkemede aldı.

23 yıllık işçi alamadığı ücretler için soluğu mahkemede aldı.

Hukuki sürece konu olan olay, 1994 yılında bir üretim tesisinde iş başı yapan M.D. isimli işçinin 2017 yılında hastanede sigortasının yatırılmadığını öğrenmesiyle başladı. Yaşadığı mağduriyet üzerine iş sözleşmesini haklı nedenle fesheden M.D., hak ettiği kıdem ve ihbar tazminatı, ödenmeyen ücretler ve fazla çalışma alacaklarının tahsili amacıyla İş Mahkemesi'nde dava açtı.

İşveren tarafı ise davacının iddialarını reddederek, çalışanın resmi bordrolar üzerinden sezonluk olarak görev yaptığını savundu. Yerel İş Mahkemesi, toplanan deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda işçinin 1995-2017 yılları arasında kesintisiz olarak 23 yıl 2 ay çalıştığına hükmederek davanın kabulüne karar verdi.

Yargıtay son noktayı koydu.

Yargıtay son noktayı koydu.

İşverenin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), davacı tanıklarının yakın akraba (kardeş) olması ve SGK kayıtlarındaki kesintili süreçleri gerekçe göstererek ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı. Çalışma süresini SGK kayıtlarına göre 13 yıl 2 ay olarak yeniden hesaplayan istinaf kararı, davacı işçi tarafından temyize götürüldü.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozarak tarihi bir içtihat oluşturdu. Yargıtay, davacının kardeşinin aynı iş yerindeki çalışma geçmişine dikkat çekerek, tek başına akrabalık bağının tanıklığı geçersiz kılmayacağını vurguladı. Kararda, tanığın iş yerindeki çalışma süresi ve beyanlarının ilk işe giriş tarihini desteklediği belirtilerek, eksik bildirilen dönemlerin hizmet süresine dahil edilmesi gerektiği ifade edildi.

EYT hakkı kazanamayan çalışanlar için imkan doğdu.

EYT hakkı kazanamayan çalışanlar için imkan doğdu.

Yargıtay’ın bu kararı, eksik prim günleri nedeniyle EYT kapsamına giremeyen veya emeklilik hakkı kazanamayan çok sayıda çalışan için yeni bir imkan doğurdu. Kararda, hizmet süresinin belirlenmesinde sadece resmi SGK dökümlerine değil, şu delillere de itibar edileceği açıkça belirtildi:

  • İş yeri iç yazışmaları, giriş-çıkış belgeleri ve imzalı evraklar

  • Aynı iş yerinde çalışan mesai arkadaşlarının tanıklıkları

  • Komşu veya emsal iş yerlerinde çalışan personelin beyanları

  • İşveren ve kuruma ait her türlü resmi kayıt ve belgeler

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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