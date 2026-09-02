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2 Eylül Çarşamba Altın Fiyatı Ne Kadar? Petrol Tırmandı, Altın Fiyatı Düştü

2 Eylül Çarşamba Altın Fiyatı Ne Kadar? Petrol Tırmandı, Altın Fiyatı Düştü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2026 - 08:28
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Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik gerilim enerji fiyatlarını yukarı taşırken, altın dördüncü işlem gününde de değer kaybederek son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.

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Geçtiğimiz hafta üç ayın en yüksek seviyesini test ederek yatırımcısını sevindiren altın, ağustos ayı boyunca elde ettiği kazanımları hızla geri veriyor.

Geçtiğimiz hafta üç ayın en yüksek seviyesini test ederek yatırımcısını sevindiren altın, ağustos ayı boyunca elde ettiği kazanımları hızla geri veriyor.

Küresel piyasalarda artan enerji maliyetleri ve enflasyon baskısıyla yönünü aşağı çeviren değerli metal, 2 Eylül 2026 Çarşamba sabahında düşüş trendini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak 7 Ağustos’tan bu yana görülen en zayıf tabloyu çizdi. Uluslararası piyasalarda ons altın, sabah saatlerinde 4.304 dolar sınırına kadar çekilerek sert bir kayıp kaydetti. Günün ilk işlemlerinde en yüksek 4.335 doları, en düşük ise 4.282 doları gören ons, sabah 07.03 sularında 4.302 dolar bandında dengelenme çabasına girdi. Dış piyasadaki geri çekilmenin yansıması iç piyasada da hissedildi; güne 6.732 TL ile 6.650 TL aralığında dalgalanarak başlayan gram altın, sabah 06.47 itibarıyla 6.669 TL seviyelerinden işlem gördü.

Altın cephesindeki bu geri çekilmenin temelinde ise enerji piyasasındaki hareketlilik yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden alevlenen çatışmalar petrol arzına yönelik kaygıları körükleyince, Brent petrolün varil fiyatı 95 doların üzerine tırmandı. Tırmanan petrol fiyatlarının küresel enflasyonu yeniden tetikleyebileceği endişesi, faizlerin yüksek kalacağı beklentisini besleyerek faiz getirisi olmayan altından çıkışları hızlandırdı.

Piyasalarda gözler şimdi doğrudan ABD ekonomisinden gelecek kritik sinyallere çevrilmiş durumda. Gün içinde yayımlanacak ADP özel sektör istihdam verisi ilk ipucunu verecek; cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranları ise hem para politikalarının seyrini hem de altının dip arayışını kesinleştirecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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