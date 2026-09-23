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Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, Faruk Turgut'un "Ücreti Beğenmedi" İddiasına Sert Çıktı!

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, Faruk Turgut'un "Ücreti Beğenmedi" İddiasına Sert Çıktı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.09.2026 - 07:59
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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca ekranlarda kalan dizinin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, 5. sezon öncesinde dizideki yerini bırakmıştı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un aylar önce gündeme getirdiği 'ücreti beğenmedi' açıklamalarının ardından sessizliğini koruyan usta oyuncu, dün akşam katıldığı bir etkinlikte konuya dair ilk kez ağzını açtı. Uzunatağan'ın kullandığı sözler magazin gündemine damga vurdu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Aliye Uzunatağan, dört sezon boyunca Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez'e hayat verdi.

Aliye Uzunatağan, dört sezon boyunca Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez'e hayat verdi.

2022'de başlayan Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Sönmez karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan usta oyuncu, dizide dört sezon boyunca ekrandaydı. Uzunatağan'ın bu süre boyunca sergilediği performans, dizinin en çok konuşulan karakterlerinden birini yarattı. Ancak ünlü oyuncu yeni sezon öncesi diziden ayrıldı. Büyük etki yaratan bu ayrılığın ardından en çok konuşulan şey ise yapımcı Faruk Turgut'un açıklamaları oldu.

Yapımcı Faruk Turgut'un ücret açıklamalarının ardından Aliye Uzunatağan aylar sonra ilk kez konuştu.

Yapımcı Faruk Turgut'un ücret açıklamalarının ardından Aliye Uzunatağan aylar sonra ilk kez konuştu.

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Aliye Uzunatağan'ın 5. sezon öncesinde ücret konusunda anlaşmaya varamadıkları için ayrıldığını öne sürmüş, 'Aliye Hanım'ın her sene şöyle bir problemi oluşuyor: 'Ben bu dizinin vazgeçilmeziyim, ben şu kadar para istiyorum' diyor' ifadelerini kullanmıştı. O dönem sessiz kalmayı tercih eden Uzunatağan, dün akşam katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını ilk kez yanıtladı.

Usta oyuncu, dizideki ayrılığını "Çok severek çalıştığım bir işti, senaryoya çok bayılarak başladığım bir işti. Buraya kadarmış." sözleriyle özetledi.

Neden ayrıldığı sorulduğunda ise şunları söyledi: 'Benim iş terbiyem yaptığım iş üzerine konuşmama izin vermez. Ben böyle bir insanım. Ben Faruk Bey'i çok severim. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Keşke benle konuşsaydı Faruk Bey daha bunları söylemeden önce.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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