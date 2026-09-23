Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, Faruk Turgut'un "Ücreti Beğenmedi" İddiasına Sert Çıktı!
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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca ekranlarda kalan dizinin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, 5. sezon öncesinde dizideki yerini bırakmıştı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un aylar önce gündeme getirdiği 'ücreti beğenmedi' açıklamalarının ardından sessizliğini koruyan usta oyuncu, dün akşam katıldığı bir etkinlikte konuya dair ilk kez ağzını açtı. Uzunatağan'ın kullandığı sözler magazin gündemine damga vurdu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Aliye Uzunatağan, dört sezon boyunca Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez'e hayat verdi.
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Yapımcı Faruk Turgut'un ücret açıklamalarının ardından Aliye Uzunatağan aylar sonra ilk kez konuştu.
Usta oyuncu, dizideki ayrılığını "Çok severek çalıştığım bir işti, senaryoya çok bayılarak başladığım bir işti. Buraya kadarmış." sözleriyle özetledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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