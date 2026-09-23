Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, Faruk Turgut'un "Ücreti Beğenmedi" İddiasına Sert Çıktı!

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Aliye Uzunatağan'ın 5. sezon öncesinde ücret konusunda anlaşmaya varamadıkları için ayrıldığını öne sürmüş, 'Aliye Hanım'ın her sene şöyle bir problemi oluşuyor: 'Ben bu dizinin vazgeçilmeziyim, ben şu kadar para istiyorum' diyor' ifadelerini kullanmıştı. O dönem sessiz kalmayı tercih eden Uzunatağan, dün akşam katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını ilk kez yanıtladı.