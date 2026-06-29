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Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısının Sıla Türkoğlu'nun Ayrılık Nedenine Dair İddiasına Bir Başka Yapımcıdan Tepki

Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısının Sıla Türkoğlu'nun Ayrılık Nedenine Dair İddiasına Bir Başka Yapımcıdan Tepki

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.06.2026 - 08:10
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Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut, İzzet Çapa'nın programında çok konuşulan açıklamalar ve iddialarda bulunmuştu. Turgut, 'Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı?' sorusuna oyuncunun ücreti düşük bulması sebebiyle olduğu cevabını vermişti. İddianın ardından Sıla Türkoğlu cephesinden, ajansı aracılığıyla cevap gecikmedi. Sıla Türkoğlu'nun tepkisinin ardından rol aldığı son yapım olan Doktor: Başka Hayatta dizisinin yapımcısı oyuncuya sahip çıktı.

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Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz sezonun başında diziden ayrılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz sezonun başında diziden ayrılmıştı.

Dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'le yaşadığı anlaşmazlık sonrası diziden ayrılmak istediği iddia edilen Sıla Türkoğlu'nun ayrılık nedeniyle ilgili dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan yeni bir iddia geldi. Faruk Turgut, Sıla Türkoğlu'nun kendisine teklif edilen ücreti beğenmediği için anlaşamadıklarını iddia etti.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısının iddiasının ardından Sıla Türkoğlu cephesinden tepki gecikmemişti.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısının iddiasının ardından Sıla Türkoğlu cephesinden tepki gecikmemişti.

Sıla Türkoğlu'nun ajansı aracılığından yapılan açıklamada, 'Katıldığı bir programda yapımcı Faruk Turgut’un, oyuncumuz Sıla Türkoğlu’na yönelik asılsız iddialarını üzüntü ve şaşkınlıkla takip ettik.

Oyuncumuzun Kızılcık Şerbeti projesinden ayrılma süreci, kendisinin iddia ettiğinin aksine hiçbir zaman maddi odaklı olmamış; tamamen profesyonel prensipleri ve çalışma ortamındaki huzur odaklı kendi kararıyla gerçekleşmiştir.

Dönemin şartlarında karşılıklı nezaket ve teşekkürle sonlandırılan bu sürece dair gerçeği, bizzat yapımcının kendi paylaştığı geçmiş beyanıyla yeniden hatırlatmak isteriz.

Oyuncumuzun bir sonraki projesinin ekran yolculuğu altı bölüm sürmüş olsa da, içinde bulunmaktan mutluluk duyduğu, kendisine doğru yerde olduğunu hissettiren ve en önemlisi huzurlu çalışma ortamını sunan bir işin parçası olmak kendisi için her şeyden daha kıymetliydi.

Oyuncumuzun kariyerindeki yerini ve kendisine kattıklarını her zaman takdir ettiğimiz bu projenin, artık hayatında sadece mesleki bir geçmiş olarak kaldığını belirtmek isteriz. Kendisinin hiçbir bağının kalmadığı bir dönemin asılsız kaosları içinde adının daha fazla geçmesini kesinlikle kabul etmiyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Sıla Türkoğlu'nun rol aldığı son yapım olan Doktor Başka Hayatta dizisinin yapımcısı Selen Sevigen, Faruk Turgut'un iddialarına tepki gösterdi.

Sıla Türkoğlu'nun rol aldığı son yapım olan Doktor Başka Hayatta dizisinin yapımcısı Selen Sevigen, Faruk Turgut'un iddialarına tepki gösterdi.

Selen Sevigen Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 'Doktor: Başka Hayatta' dizimizde birlikte çalıştığımız başrol oyuncumuz Sıla Türkoğlu ile, kamuoyunda yer alan iddiaların aksine, astronomik ücretler nedeniyle değil; diğer tüm oyuncularımızda olduğu gibi, projeyi sevmesi, bize ve hikayemize inanması, canlandıracağı karaktere hayat vermek istemesi doğrultusunda makul koşullarda anlaşma sağlanmıştır.

Kendisiyle çalışma sürecimiz boyunca ve sonrasında son derece profesyonel, uyumlu, saygı ve huzurlu bir iş birliği gerçekleştirdik. Sıla Türkoğlu, gelecekte de birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağımız son derece parlak ve başarılı bir oyuncudur.

Yapımlarımızda hiçbir oyuncuyla, diğer şirketlerden daha yüksek bütçeler teklif ederek anlaşma yolunu tercih etmiyoruz. İş birliklerimizi, karşılıklı güven, proje inancı ve ortak çalışma isteği üzerine kuruyoruz.

Ayrıca dizimiz, oyuncular yüzünden değil; reyting paneli tercihleri ve format sahibinin yurt dışı satış politikalarından kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle sonlandırılmıştır.

Dizi üretimi bir ekip işidir; başta yapımcı olmak üzere A’dan Z’ye tüm ekip, ortaya çıkan sonucun ortak sorumluluğunu taşır.

Sonuç olarak bir dizinin başarısını ya da başarısızlığını yalnızca oyuncunun boy ölçüsüne yüklemek haksızlıktır... Aynı zamanda kilolarına da bakmak lazım :))))' açıklamasında bulundu.

O açıklamayı buradan bulabilirsiniz:

O açıklamayı buradan bulabilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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