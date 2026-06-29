Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısının Sıla Türkoğlu'nun Ayrılık Nedenine Dair İddiasına Bir Başka Yapımcıdan Tepki

Selen Sevigen Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 'Doktor: Başka Hayatta' dizimizde birlikte çalıştığımız başrol oyuncumuz Sıla Türkoğlu ile, kamuoyunda yer alan iddiaların aksine, astronomik ücretler nedeniyle değil; diğer tüm oyuncularımızda olduğu gibi, projeyi sevmesi, bize ve hikayemize inanması, canlandıracağı karaktere hayat vermek istemesi doğrultusunda makul koşullarda anlaşma sağlanmıştır.

Kendisiyle çalışma sürecimiz boyunca ve sonrasında son derece profesyonel, uyumlu, saygı ve huzurlu bir iş birliği gerçekleştirdik. Sıla Türkoğlu, gelecekte de birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağımız son derece parlak ve başarılı bir oyuncudur.

Yapımlarımızda hiçbir oyuncuyla, diğer şirketlerden daha yüksek bütçeler teklif ederek anlaşma yolunu tercih etmiyoruz. İş birliklerimizi, karşılıklı güven, proje inancı ve ortak çalışma isteği üzerine kuruyoruz.

Ayrıca dizimiz, oyuncular yüzünden değil; reyting paneli tercihleri ve format sahibinin yurt dışı satış politikalarından kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle sonlandırılmıştır.

Dizi üretimi bir ekip işidir; başta yapımcı olmak üzere A’dan Z’ye tüm ekip, ortaya çıkan sonucun ortak sorumluluğunu taşır.

Sonuç olarak bir dizinin başarısını ya da başarısızlığını yalnızca oyuncunun boy ölçüsüne yüklemek haksızlıktır... Aynı zamanda kilolarına da bakmak lazım :))))' açıklamasında bulundu.