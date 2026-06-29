Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısının Sıla Türkoğlu'nun Ayrılık Nedenine Dair İddiasına Bir Başka Yapımcıdan Tepki
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut, İzzet Çapa'nın programında çok konuşulan açıklamalar ve iddialarda bulunmuştu. Turgut, 'Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı?' sorusuna oyuncunun ücreti düşük bulması sebebiyle olduğu cevabını vermişti. İddianın ardından Sıla Türkoğlu cephesinden, ajansı aracılığıyla cevap gecikmedi. Sıla Türkoğlu'nun tepkisinin ardından rol aldığı son yapım olan Doktor: Başka Hayatta dizisinin yapımcısı oyuncuya sahip çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz sezonun başında diziden ayrılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısının iddiasının ardından Sıla Türkoğlu cephesinden tepki gecikmemişti.
Sıla Türkoğlu'nun rol aldığı son yapım olan Doktor Başka Hayatta dizisinin yapımcısı Selen Sevigen, Faruk Turgut'un iddialarına tepki gösterdi.
O açıklamayı buradan bulabilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın