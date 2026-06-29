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Şarkılarının Ardından Büyük Sürpriz: Manifest, Daha 17'ye Konuk Oluyor!

Şarkılarının Ardından Büyük Sürpriz: Manifest, Daha 17'ye Konuk Oluyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.06.2026 - 07:45
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Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17, kısa sürede büyük bir başarı elde etmeyi başardı. Hercai'nin kırdığı YouTube abone sayısı rekorunu alt üst eden Daha 17, izleyicilerine büyük bir sürpriz hazırladı. 5. bölümüyle ekrana gelen dizi, 7. bölümünde Manifest'i ağırlamaya hazırlanıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve hem yaz dizisi hem gençlik dizisi ihtiyacını tek seferde gideren Daha 17 büyük bir başarı yakaladı.

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve hem yaz dizisi hem gençlik dizisi ihtiyacını tek seferde gideren Daha 17 büyük bir başarı yakaladı.

Hercai'nin 5. bölümde elde ettiği YouTube'da 1 milyon aboneye ulaşma rekorunu 4. bölümde kıran diziye olan ilgi ortada... Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Ceren Ayruk, Helin Elveren gibi genç ve başarılı isimlerin buluştuğu dizi sosyal medyanın gündeminden de düşmüyor.

Dizinin ilk bölümünden bu yana sık sık şarkılarına yer verilen Manifest, büyük bir sürprizle geliyor.

Dizinin ilk bölümünden bu yana sık sık şarkılarına yer verilen Manifest, büyük bir sürprizle geliyor.

Son olarak 5. bölümüyle ekrana gelen Daha 17'de izleyiciyi Manifest sürprizi bekliyor. Ünlü müzik grubu, 7. bölümünde Daha 17'ye konuk olacak. Grubun dizi çekimleri bu hafta yapılacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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