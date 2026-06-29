Şarkılarının Ardından Büyük Sürpriz: Manifest, Daha 17'ye Konuk Oluyor!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17, kısa sürede büyük bir başarı elde etmeyi başardı. Hercai'nin kırdığı YouTube abone sayısı rekorunu alt üst eden Daha 17, izleyicilerine büyük bir sürpriz hazırladı. 5. bölümüyle ekrana gelen dizi, 7. bölümünde Manifest'i ağırlamaya hazırlanıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve hem yaz dizisi hem gençlik dizisi ihtiyacını tek seferde gideren Daha 17 büyük bir başarı yakaladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin ilk bölümünden bu yana sık sık şarkılarına yer verilen Manifest, büyük bir sürprizle geliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın