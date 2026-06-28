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“Nilay Çıkarsa Dizi Bitebilir” Denmişti: Melis Civelek, Kızı Feyza Civelek İçin İddialara Yanıt Verdi

“Nilay Çıkarsa Dizi Bitebilir” Denmişti: Melis Civelek, Kızı Feyza Civelek İçin İddialara Yanıt Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
28.06.2026 - 11:01
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Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu öncesi Nilay karakteriyle ilgili tartışmalar yeniden konuşulmaya başladı. Yapımcı Faruk Turgut’un, Feyza Civelek ve senarist Melis Civelek hakkında söylediği sözlerin ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Nilay’ın diziden ayrılması halinde Melis Civelek’in senaristliği bırakacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu yorumların büyümesi üzerine Melis Civelek açıklama yaptı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, yeni sezon öncesi oyuncu kadrosu ve karakterleriyle yeniden konuşuluyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, yeni sezon öncesi oyuncu kadrosu ve karakterleriyle yeniden konuşuluyor.

Dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek hakkında yapılan yorumlar son günlerde artmıştı. Yasaklı madde testinin pozitif çıkması sonucu diziden çıkarılıp çıkarılmayacağı merak edilmişti. Çünkü başrole hayat veren Doğukan Güngör de aynı sebepten dolayı ekipte istenmemiş ve diziden çıkarılmıştı. 

Sosyal medyada, Nilay karakterinin diziden ayrılması halinde Melis Civelek’in projeyi bırakacağı yönünde paylaşımlar yapıldı. Tartışmanın büyümesinde yapımcı Faruk Turgut’un açıklamaları da etkili oldu. Turgut’un, Nilay’ın diziden ayrılmasının istenmesi halinde dizinin bitebileceğini, Melis Civelek’i üzmek istemeyeceklerini ve Feyza Civelek’in onun kızı olduğunu söylemesi sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bu sözlerin ardından gözler Melis Civelek’e çevrildi.

Melis Civelek, konu hakkında bir açıklama yayımladı.

Melis Civelek, konu hakkında bir açıklama yayımladı.

Melis Civelek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bizler hikâyeler kurar, anlatırız. Bu serüvenimizde; bazı karakterlerle yolumuza devam eder, bazılarıyla ayırılır, yeni karakterlerle de tanışırız, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, karakterleri canlandıran oyuncular ile yakınlıklarımız asla bu kararlarda etkili değildir. Sosyal medyada, ‘Kızılcık Şerbeti’ dizimizdeki ‘Nilay’ karakteri diziden ayrılırsa, dizinin senarisliğini bırakacağım şeklindeki ve kızımla ilgili paylaşımları üzülerek görüyorum. Ben Feyza’nın annesiyim, Nilay’ın annesi değilim ve işimi yıllardır profesyonelce yerine getiriyorum. Bu paylaşımların tamamı asılsızdır.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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