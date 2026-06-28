“Nilay Çıkarsa Dizi Bitebilir” Denmişti: Melis Civelek, Kızı Feyza Civelek İçin İddialara Yanıt Verdi
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Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu öncesi Nilay karakteriyle ilgili tartışmalar yeniden konuşulmaya başladı. Yapımcı Faruk Turgut’un, Feyza Civelek ve senarist Melis Civelek hakkında söylediği sözlerin ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Nilay’ın diziden ayrılması halinde Melis Civelek’in senaristliği bırakacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu yorumların büyümesi üzerine Melis Civelek açıklama yaptı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, yeni sezon öncesi oyuncu kadrosu ve karakterleriyle yeniden konuşuluyor.
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Melis Civelek, konu hakkında bir açıklama yayımladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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