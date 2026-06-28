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Neslihan Atagül Ay Yapım İmzalı Yeni Dizisi “Kaderin Cilvesi” Hakkında İlk Kez Konuştu

Neslihan Atagül Ay Yapım İmzalı Yeni Dizisi “Kaderin Cilvesi” Hakkında İlk Kez Konuştu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
28.06.2026 - 15:44
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Yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanan Neslihan Atagül’ün yeni projesi televizyon dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Uzun süredir setlerden uzak kalan oyuncunun hangi projeyle izleyici karşısına çıkacağı merak ediliyordu. Ay Yapım imzası taşıyan yeni diziyle ilgili ilk bilgiler geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Projenin hazırlıkları sürerken gözler bu kez Neslihan Atagül’e çevrildi. Oyuncu, yeni dizisiyle ilgili merak edilen sorulara ilk kez yanıt verdi. 

Kaynak: Gece Muhabiri

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Neslihan Atagül’ün yeni sezonda televizyon ekranlarına döneceğinin ortaya çıkmasının ardından yeni projesiyle ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Neslihan Atagül’ün yeni sezonda televizyon ekranlarına döneceğinin ortaya çıkmasının ardından yeni projesiyle ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Uzun süredir herhangi bir televizyon dizisinde yer almayan oyuncunun dönüş yapacağı proje sektörün en çok konuşulan yapımları arasında bulunuyor. Ay Yapım tarafından hazırlanan dizinin kod adının “Kaderin Cilvesi” olduğu öğrenildi. Henüz resmi tanıtım çalışmaları başlamasa da projeyle ilgili ilk bilgiler kulislere yansımış durumda.

Dizinin senaryosunu daha önce Kara Sevda dizisinde birlikte çalışan Özlem Yılmaz ve Anıl Eke’nin kaleme alacağı belirtiliyor. Yönetmen koltuğu için ise Nadim Güç ile görüşmelerin sürdüğü konuşuluyor. İlk gelen bilgilere göre hikâyenin merkezinde geçmişte pavyonda çalışmış bir kadının yaşam mücadelesi yer alacak.

Projeyle ilgili gelişmeler konuşulurken Gece Muhabiri, Neslihan Atagül ile bir araya geldi ve yeni sezon hakkında sorular yöneltti.

Projeyle ilgili gelişmeler konuşulurken Gece Muhabiri, Neslihan Atagül ile bir araya geldi ve yeni sezon hakkında sorular yöneltti.

Uzun süredir set ortamından uzak kaldığını söyleyen Atagül, setleri özlediğini ifade etti. Yeni bir projeye başlayacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını da sözlerine ekledi.

Neslihan Atagül’ün açıklamalarında en çok dikkat çeken detaylardan biri ise oğlu hakkında söyledikleri oldu. Oyuncu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oğlunun karavanının da hazır olduğunu dile getirdi. Böylece sete yalnız dönmeyeceğinin de sinyalini verdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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