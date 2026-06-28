Neslihan Atagül Ay Yapım İmzalı Yeni Dizisi “Kaderin Cilvesi” Hakkında İlk Kez Konuştu
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Yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanan Neslihan Atagül’ün yeni projesi televizyon dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Uzun süredir setlerden uzak kalan oyuncunun hangi projeyle izleyici karşısına çıkacağı merak ediliyordu. Ay Yapım imzası taşıyan yeni diziyle ilgili ilk bilgiler geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Projenin hazırlıkları sürerken gözler bu kez Neslihan Atagül’e çevrildi. Oyuncu, yeni dizisiyle ilgili merak edilen sorulara ilk kez yanıt verdi.
Kaynak: Gece Muhabiri
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Neslihan Atagül’ün yeni sezonda televizyon ekranlarına döneceğinin ortaya çıkmasının ardından yeni projesiyle ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş netleşmeye başladı.
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Projeyle ilgili gelişmeler konuşulurken Gece Muhabiri, Neslihan Atagül ile bir araya geldi ve yeni sezon hakkında sorular yöneltti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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