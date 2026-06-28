Neslihan Atagül Ay Yapım İmzalı Yeni Dizisi “Kaderin Cilvesi” Hakkında İlk Kez Konuştu

Uzun süredir herhangi bir televizyon dizisinde yer almayan oyuncunun dönüş yapacağı proje sektörün en çok konuşulan yapımları arasında bulunuyor. Ay Yapım tarafından hazırlanan dizinin kod adının “Kaderin Cilvesi” olduğu öğrenildi. Henüz resmi tanıtım çalışmaları başlamasa da projeyle ilgili ilk bilgiler kulislere yansımış durumda.

Dizinin senaryosunu daha önce Kara Sevda dizisinde birlikte çalışan Özlem Yılmaz ve Anıl Eke’nin kaleme alacağı belirtiliyor. Yönetmen koltuğu için ise Nadim Güç ile görüşmelerin sürdüğü konuşuluyor. İlk gelen bilgilere göre hikâyenin merkezinde geçmişte pavyonda çalışmış bir kadının yaşam mücadelesi yer alacak.