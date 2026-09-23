Kadir İnanır'ın Yaşayan Tek Abisinin Oğlu İnşaatta Çalışırken Görüntülendi: "Mirasla Hiç İşi Yok"
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın 26 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından başlayan miras tartışması aylardır gündemden düşmüyor. Aile içindeki gerginlik sürerken kameralar, sanatçının yaşayan tek abisinin oğlunu bambaşka bir ortamda buldu. Miras kavgasının tam ortasında görüntülenen isim, verdiği tepkiyle pek çok kişiyi şaşırttı.
Kaynak: 2. Sayfa
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Kadir İnanır, 1970'te Kara Gözlüm filmiyle başladığı sinema kariyerinde 182 filmde rol aldı.
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Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı miras, ailede büyük bir tartışma başlattı.
Kadir İnanır'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, servetin tamamının Jülide Kural'a bırakıldığını doğruladı.
Kadir İnanır'ın yaşayan tek abisinin oğlu Fırat İnanır ise bir inşaat alanında dinlenirken görüntülendi.
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