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Kadir İnanır'ın Yaşayan Tek Abisinin Oğlu İnşaatta Çalışırken Görüntülendi: "Mirasla Hiç İşi Yok"

Kadir İnanır'ın Yaşayan Tek Abisinin Oğlu İnşaatta Çalışırken Görüntülendi: "Mirasla Hiç İşi Yok"

Kadir İnanır
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
23.09.2026 - 08:08
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın 26 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından başlayan miras tartışması aylardır gündemden düşmüyor. Aile içindeki gerginlik sürerken kameralar, sanatçının yaşayan tek abisinin oğlunu bambaşka bir ortamda buldu. Miras kavgasının tam ortasında görüntülenen isim, verdiği tepkiyle pek çok kişiyi şaşırttı.

Kaynak: 2. Sayfa

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Kadir İnanır, 1970'te Kara Gözlüm filmiyle başladığı sinema kariyerinde 182 filmde rol aldı.

Kadir İnanır, 1970'te Kara Gözlüm filmiyle başladığı sinema kariyerinde 182 filmde rol aldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Kadir İnanır, sinemaya 1970 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filmiyle adım attı. Türkan Şoray ile paylaştığı roller, onu Yeşilçam'ın en akılda kalan ikilisi hâline getirdi.

Kariyeri boyunca 182 sinema filmi ve 12 televizyon dizisinde rol alan usta oyuncu, 26 Haziran 2026'da uzun süredir mücadele ettiği ileri evre akciğer kanseri nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti.

Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı miras, ailede büyük bir tartışma başlattı.

Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı miras, ailede büyük bir tartışma başlattı.

Sanatçının vasiyetinde ailesine hiçbir pay bırakmaması, yeğeni Levent İnanır'ı harekete geçirdi. Levent İnanır, 'Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize' sözleriyle tepkisini dile getirdi. Son düzenlemenin, dayısının ağır sağlık sorunları yaşadığı döneme denk gelmesinden şüphelendiğini belirten İnanır, hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. Tartışma büyürken Levent İnanır, eski eşi Neslihan Acar'ın kendisine yönelttiği şiddet iddialarına da 'Kesinlikle kabul etmiyorum' diyerek yanıt verdi.

Kadir İnanır'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, servetin tamamının Jülide Kural'a bırakıldığını doğruladı.

Kadir İnanır'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, servetin tamamının Jülide Kural'a bırakıldığını doğruladı.

Avukat Alınak, İnanır'ın 2015 tarihli vasiyetini iptal ederek 9 Mayıs 2022'de noter huzurunda, sağlık raporu ve iki tanık eşliğinde yeni bir düzenleme yaptığını açıkladı. Bu düzenlemeye göre araçlar, taşınmazlar, banka hesapları, koleksiyonlar ve telif hakları Jülide Kural'a kalacak. Kural'ın hayatta olmaması hâlinde miras, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfı arasında eşit paylaştırılacak.

Alınak, medyada yer alan asılsız iddialarla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını belirterek sürecin büyük bir kaybın gölgesinde kalmaması gerektiğini vurguladı.

Kadir İnanır'ın yaşayan tek abisinin oğlu Fırat İnanır ise bir inşaat alanında dinlenirken görüntülendi.

'Fırat, Kadir İnanır'ın abisinin oğlu. Yaşayan tek abisi, zaten tek kardeşinin oğlu. Bakın ekmeğini inşaattan çıkarıyor yıllardır. Proje işlerini yapıyor tabii. Hiç öyle mirasmış, vasiyetmiş o işlerle hiç işi yok.' Kameraların karşısına geçen Fırat İnanır ise mütevazı tavrıyla dikkat çekti: 'Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter.'

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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