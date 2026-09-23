Kadir İnanır'ın Yaşayan Tek Abisinin Oğlu İnşaatta Çalışırken Görüntülendi: "Mirasla Hiç İşi Yok"

'Fırat, Kadir İnanır'ın abisinin oğlu. Yaşayan tek abisi, zaten tek kardeşinin oğlu. Bakın ekmeğini inşaattan çıkarıyor yıllardır. Proje işlerini yapıyor tabii. Hiç öyle mirasmış, vasiyetmiş o işlerle hiç işi yok.' Kameraların karşısına geçen Fırat İnanır ise mütevazı tavrıyla dikkat çekti: 'Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter.'