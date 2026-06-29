Yapımcı Faruk Turgut’un Sözleri Sonrası Işıl Yücesoy’dan Aliye Uzunatağan’a Destek
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Kızılcık Şerbeti’nde Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan’ın diziden ayrılığı yeni açıklamaları da beraberinde getirdi. Gold Film’in sahibi ve dizinin yapımcısı Faruk Turgut, katıldığı programda ayrılık sürecini kendi açısından anlattı. Ücret görüşmelerine değinen yapımcı, yıllardır benzer konuların yaşandığını söyledi. Programın yayınlanmasının ardından bu kez sanat dünyasından bir paylaşım geldi. Usta oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından Aliye Uzunatağan için bir mesaj yayınladı ve desteğini dile getirdi.
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Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında yayınlanan İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olan Gold Film’in sahibi ve yapımcı Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti’nde yaşanan ayrılıklarla ilgili soruları yanıtladı.
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Bu sözlerin ardından Aliye Uzunatağan’a ilk destek veren isimlerden biri Işıl Yücesoy oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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