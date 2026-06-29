Yapımcı Faruk Turgut’un Sözleri Sonrası Işıl Yücesoy’dan Aliye Uzunatağan’a Destek

Sohbet sırasında Aliye Uzunatağan’ın diziden ayrılma süreci de gündeme geldi. Faruk Turgut, Aliye Uzunatağan ile yıllardır çalıştıklarını söyledi ve her sezon ücret konusunda benzer görüşmeler yaptıklarını anlattı. Yapımcı, oyuncunun kendisini dizinin vazgeçilmez isimlerinden biri olarak gördüğünü ve bu nedenle her yıl ücret beklentisinin yükseldiğini öne sürdü. Program sırasında “Ben çok vefalı bir yapımcıyım. Aliye Hanım, hayatında doğru dürüst dizi yapmayan bir oyuncuyken ben Aliye Hanım’ı aldım” ifadelerini kullandı.

Faruk Turgut, iki sezon önce yaşanan bir seyahat planı nedeniyle de benzer bir süreç yaşadıklarını, daha sonra ortak noktada buluştuklarını anlattı. Bütçe yönetiminin yalnızca oyuncularla sınırlı olmadığını söyleyen yapımcı, projede yüzlerce kişinin emek verdiğini hatırlattı. Bu nedenle talepler karşısında bazen geri adım atmak zorunda kaldıklarını belirtti. Programdaki açıklamalarında “Ben sonuçta bu işin ticaretini yapıyorum. Aldığım bütçeyi en adil oranda herkese dağıtarak bu işin devamlılığını sağlamakla yükümlüyüm” dedi. Ardından da “E şimdi, ‘Ben şu kadarını isterim’ diyen bir oyuncuya da ‘Pardon’ demek zorunda kalıyorsunuz çünkü orada 150 kişiyi idare ediyorsunuz” sözlerini kullandı.

Faruk Turgut, dizilerde oyuncu değişikliklerinin projelerin gidişatını etkilemediğini düşündüğünü de söyledi. Bu noktada Kızılcık Şerbeti örneğini veren yapımcı, oyuncuların gelip gitmesinin reytinglerde önemli bir değişiklik yaratmadığını ifade etti.