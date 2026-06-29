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Yapımcı Faruk Turgut’un Sözleri Sonrası Işıl Yücesoy’dan Aliye Uzunatağan’a Destek

Yapımcı Faruk Turgut’un Sözleri Sonrası Işıl Yücesoy’dan Aliye Uzunatağan’a Destek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
29.06.2026 - 09:23
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Kızılcık Şerbeti’nde Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan’ın diziden ayrılığı yeni açıklamaları da beraberinde getirdi. Gold Film’in sahibi ve dizinin yapımcısı Faruk Turgut, katıldığı programda ayrılık sürecini kendi açısından anlattı. Ücret görüşmelerine değinen yapımcı, yıllardır benzer konuların yaşandığını söyledi. Programın yayınlanmasının ardından bu kez sanat dünyasından bir paylaşım geldi. Usta oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından Aliye Uzunatağan için bir mesaj yayınladı ve desteğini dile getirdi.

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Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında yayınlanan İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olan Gold Film’in sahibi ve yapımcı Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti’nde yaşanan ayrılıklarla ilgili soruları yanıtladı.

Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında yayınlanan İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olan Gold Film’in sahibi ve yapımcı Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti’nde yaşanan ayrılıklarla ilgili soruları yanıtladı.

Sohbet sırasında Aliye Uzunatağan’ın diziden ayrılma süreci de gündeme geldi. Faruk Turgut, Aliye Uzunatağan ile yıllardır çalıştıklarını söyledi ve her sezon ücret konusunda benzer görüşmeler yaptıklarını anlattı. Yapımcı, oyuncunun kendisini dizinin vazgeçilmez isimlerinden biri olarak gördüğünü ve bu nedenle her yıl ücret beklentisinin yükseldiğini öne sürdü. Program sırasında “Ben çok vefalı bir yapımcıyım. Aliye Hanım, hayatında doğru dürüst dizi yapmayan bir oyuncuyken ben Aliye Hanım’ı aldım” ifadelerini kullandı.

Faruk Turgut, iki sezon önce yaşanan bir seyahat planı nedeniyle de benzer bir süreç yaşadıklarını, daha sonra ortak noktada buluştuklarını anlattı. Bütçe yönetiminin yalnızca oyuncularla sınırlı olmadığını söyleyen yapımcı, projede yüzlerce kişinin emek verdiğini hatırlattı. Bu nedenle talepler karşısında bazen geri adım atmak zorunda kaldıklarını belirtti. Programdaki açıklamalarında “Ben sonuçta bu işin ticaretini yapıyorum. Aldığım bütçeyi en adil oranda herkese dağıtarak bu işin devamlılığını sağlamakla yükümlüyüm” dedi. Ardından da “E şimdi, ‘Ben şu kadarını isterim’ diyen bir oyuncuya da ‘Pardon’ demek zorunda kalıyorsunuz çünkü orada 150 kişiyi idare ediyorsunuz” sözlerini kullandı.

Faruk Turgut, dizilerde oyuncu değişikliklerinin projelerin gidişatını etkilemediğini düşündüğünü de söyledi. Bu noktada Kızılcık Şerbeti örneğini veren yapımcı, oyuncuların gelip gitmesinin reytinglerde önemli bir değişiklik yaratmadığını ifade etti.

Bu sözlerin ardından Aliye Uzunatağan’a ilk destek veren isimlerden biri Işıl Yücesoy oldu.

Bu sözlerin ardından Aliye Uzunatağan’a ilk destek veren isimlerden biri Işıl Yücesoy oldu.

Usta oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meslektaşı için bir mesaj yayınladı. “Sevgili sanatçı dostum Aliye Uzunatağan ile ilgili ne yazık ki çok talihsiz bir söylemle karşılaştım bugün” sözleriyle başlayan paylaşımında Yücesoy, sanatçıların işlerinden uzaklaştırılabileceğini ancak yılların emeğinin silinemeyeceğini söyledi. Mesajında “Biz sanatçıların ellerinden işlerini alabilir, kısır tartışmalarla onları yok sayabilirsiniz. Ama bunca yılın onurlu emeğini asla silemezsiniz” ifadelerine yer verdi. Işıl Yücesoy, sanatçının gerçek karşılığını seyircinin verdiğini belirterek paylaşımını “O başarı toplumun kalbindedir, madalya halk tarafından verilir ve alınır” sözleriyle tamamladı.

Aliye Uzunatağan ise şu ana kadar konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmadı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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