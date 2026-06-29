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Daha 17 Dizisinden Bir Oyuncunun Ayrılacağı İddia Edildi

Daha 17 Dizisinden Bir Oyuncunun Ayrılacağı İddia Edildi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.06.2026 - 08:50
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede büyük bir başarı elde eden Daha 17, sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlardan biri olmaya devam ediyor. 5. bölümüyle ekrana gelen dizide heyecanın giderek artmasının ardından bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi.

Kaynak: Dizi Dünyası

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Daha 17 hem TV ekranlarında hem de sosyal medyada fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Daha 17 hem TV ekranlarında hem de sosyal medyada fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Hercai'nin 5. bölümde elde ettiği YouTube'da 1 milyon abone rekorusunu 4. bölümde kıran dizide heyecan giderek yükseliyor. Teoman ve Aras'ın giderek düşmanlığı bir kenara bırakmaya başlaması ise gerilimi artırıyor.

Daha 17 6. Bölüm Fragmanı

Dizide Serhat karakterine hayat veren Çağdaş Onur Öztürk'ün diziden ayrılacağı iddia edildi.

Dizide Serhat karakterine hayat veren Çağdaş Onur Öztürk'ün diziden ayrılacağı iddia edildi.

Yeni bölüm fragmanında Aras'a kardeşinin Teoman olduğunu söylediği düşünülen ve tüm sırrı bilen Serhat'ın dizideki akıbeti merak ediliyor. Ünlü oyuncu Çağdaş Onur Öztürk'ün gelecek bölümlerde diziye veda edeceği iddia edildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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