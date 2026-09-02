5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi: 7200 Prim Günü Şartları Belli Oldu
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Bağ-Kur'lu küçük esnafın beklediği prim gününü 9 binden 7 bin 200'e düşüren düzenlemede sona gelindi. Yaklaşık bir milyon kişiye tam 5 yıl erken emeklilik imkanı sunacak yasanın, başvuru anında borçsuz olma şartıyla önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Konuya ilişkin detayları aktaran Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, düzenlemenin maliyet analizlerinin yapıldığını ve geriye sadece yasa teklifinin meclis takvimine alınmasının kaldığını belirtti.
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Sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir beklenen prim eşitlemesi nihayet hayata geçiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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