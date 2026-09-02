article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi: 7200 Prim Günü Şartları Belli Oldu

5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi: 7200 Prim Günü Şartları Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2026 - 08:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bağ-Kur'lu küçük esnafın beklediği prim gününü 9 binden 7 bin 200'e düşüren düzenlemede sona gelindi. Yaklaşık bir milyon kişiye tam 5 yıl erken emeklilik imkanı sunacak yasanın, başvuru anında borçsuz olma şartıyla önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Konuya ilişkin detayları aktaran Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, düzenlemenin maliyet analizlerinin yapıldığını ve geriye sadece yasa teklifinin meclis takvimine alınmasının kaldığını belirtti.

Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir beklenen prim eşitlemesi nihayet hayata geçiyor.

Sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir beklenen prim eşitlemesi nihayet hayata geçiyor.

Mahalle bakkalından berbere, terziden ayakkabıcıya kadar binlerce küçük işletmeciyi yakından ilgilendiren yeni yasal hazırlıkla, Bağ-Kur (4/1-b) sigortalılarının emeklilik için doldurması gereken prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e indiriliyor. Teknik altyapısı, aktüeryal hesaplamaları ve maliyet analizleri tamamen bitirilen taslağın, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelerek gelecek yıl itibarıyla yasalaşması bekleniyor.

Orta Vadeli Program'ın bütçe disipliniyle uyumlu şekilde hazırlanan bu kritik adım, şartları sağlayan hak sahiplerine tam beş yıl önceden emeklilik maaşına kavuşma fırsatı tanıyacak. Yaklaşık bir milyon vatandaşı doğrudan kapsayacak olan bu avantajdan sadece küçük esnaf ve sanatkâr statüsündeki kişiler faydalanabilecek. Şirket ortakları, patronlar ve büyük işletme sahipleri ise bu indirimden muaf tutularak mevcut sistemdeki 9 bin gün kuralına tabi olmaya devam edecek. Öte yandan, EYT yasası kapsamında halihazırda 7 bin 200 gün üzerinden emeklilik işlemleri yürütülen kadın sigortalılar için sistemsel bir değişiklik veya ilave bir gün indirimi söz konusu olmayacak.

Esnafın dört gözle beklediği bu yeni haktan yararlanabilmenin en temel koşulu ise devlete sıfır borçla başvurmak olacak. Düzenleme resmi gazetede yayımlandığında 7 bin 200 gün şartını tamamlayıp emeklilik dilekçesi verecek olan vatandaşların, başvuru yaptıkları gün itibarıyla geçmiş döneme ait hiçbir prim borcunun bulunmaması gerekecek. Tüm hesaplamaları ve altyapı çalışmaları tamamlanan bu tarihi prim indirimi, şimdi meclis takvimine alınıp onaylanacağı günü bekliyor.

Olması gereken tüm şartlar:

Olması gereken tüm şartlar:

Küçük Esnaf ve Sanatkârlar: Prim indirimi imkânından yalnızca mahalle bakkalı, berber, terzi gibi küçük esnaf ve sanatkâr statüsündeki sigortalılar yararlanabilecek.

Şirket Ortakları Kapsam Dışı: Şirket ortakları ve büyük işletme sahipleri düzenleme dışında tutulacak; bu grup için 9 bin prim günü şartı uygulanmaya devam edecek.

Kadın Sigortalılar: EYT kapsamındaki kadın Bağ-Kur’lular için prim şartı halihazırda 7 bin 200 gün olduğundan ilave bir gün indirimi uygulanmayacak.

Sıfır Borç Kriteri: Prim gün şartını sağlayan sigortalıların emeklilik hakkından yararlanabilmesi için başvuru tarihi itibarıyla geçmişe dönük herhangi bir prim borcunun bulunmaması gerekecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın