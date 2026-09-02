5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi: 7200 Prim Günü Şartları Belli Oldu

Mahalle bakkalından berbere, terziden ayakkabıcıya kadar binlerce küçük işletmeciyi yakından ilgilendiren yeni yasal hazırlıkla, Bağ-Kur (4/1-b) sigortalılarının emeklilik için doldurması gereken prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e indiriliyor. Teknik altyapısı, aktüeryal hesaplamaları ve maliyet analizleri tamamen bitirilen taslağın, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelerek gelecek yıl itibarıyla yasalaşması bekleniyor.

Orta Vadeli Program'ın bütçe disipliniyle uyumlu şekilde hazırlanan bu kritik adım, şartları sağlayan hak sahiplerine tam beş yıl önceden emeklilik maaşına kavuşma fırsatı tanıyacak. Yaklaşık bir milyon vatandaşı doğrudan kapsayacak olan bu avantajdan sadece küçük esnaf ve sanatkâr statüsündeki kişiler faydalanabilecek. Şirket ortakları, patronlar ve büyük işletme sahipleri ise bu indirimden muaf tutularak mevcut sistemdeki 9 bin gün kuralına tabi olmaya devam edecek. Öte yandan, EYT yasası kapsamında halihazırda 7 bin 200 gün üzerinden emeklilik işlemleri yürütülen kadın sigortalılar için sistemsel bir değişiklik veya ilave bir gün indirimi söz konusu olmayacak.

Esnafın dört gözle beklediği bu yeni haktan yararlanabilmenin en temel koşulu ise devlete sıfır borçla başvurmak olacak. Düzenleme resmi gazetede yayımlandığında 7 bin 200 gün şartını tamamlayıp emeklilik dilekçesi verecek olan vatandaşların, başvuru yaptıkları gün itibarıyla geçmiş döneme ait hiçbir prim borcunun bulunmaması gerekecek. Tüm hesaplamaları ve altyapı çalışmaları tamamlanan bu tarihi prim indirimi, şimdi meclis takvimine alınıp onaylanacağı günü bekliyor.