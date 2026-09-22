Hattuşa'da 3.000 Yıllık Kadeş Barış Antlaşması Parçası Bulundu

Tablet parçası, antlaşmanın 12 ile 20. maddelerine ait satırlar içeriyor. Bu bölümde, Hitit veya Mısır topraklarından kaçıp diğer ülkeye sığınan kişilerin geri gönderilmesine ilişkin kurallar yer alıyor. Metinde ayrıca bu kişilerin geride bıraktıkları evlerinin tahrip edilmemesi gerektiğine dair hükümler bulunuyor.

Okunabilen kısımlarda, hem Mısır hem de Hitit topraklarından kaçan kişilerden söz ediliyor. Bakan Ersoy, keşfi duyururken buluntuyu “Barışın binlerce yıllık izini Anadolu'nun toprağında bulduk” sözleriyle değerlendirdi.