Hattuşa'da 3.000 Yıllık Kadeş Barış Antlaşması Parçası Bulundu
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Çorum'daki Hitit başkenti Hattuşa'da yapılan kazılarda, Kadeş Barış Antlaşması'na ait yeni bir tablet parçası bulundu. Büyükkale'deki E binası yakınında ortaya çıkan parça, yaklaşık bir yıl süren bilimsel incelemeden geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfi 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde duyurdu. Parçanın ise antlaşmanın sığınma arayanlarla ilgili hükümlerine ait olduğu belirtildi.
İşte detaylar.
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Tablet Parçası Büyükkale'deki E Binası Yakınında Bulundu
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Parçada Sığınma Arayanlara Dair Önemli Hükümler Yer Alıyor
Antlaşmanın İlk Nüshaları 1906'da Gün Yüzüne Çıkmıştı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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