article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hattuşa'da 3.000 Yıllık Kadeş Barış Antlaşması Parçası Bulundu

Hattuşa'da 3.000 Yıllık Kadeş Barış Antlaşması Parçası Bulundu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 11:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çorum'daki Hitit başkenti Hattuşa'da yapılan kazılarda, Kadeş Barış Antlaşması'na ait yeni bir tablet parçası bulundu. Büyükkale'deki E binası yakınında ortaya çıkan parça, yaklaşık bir yıl süren bilimsel incelemeden geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfi 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde duyurdu. Parçanın ise antlaşmanın sığınma arayanlarla ilgili hükümlerine ait olduğu belirtildi.

İşte detaylar.

Kaynak1, Kaynak2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tablet Parçası Büyükkale'deki E Binası Yakınında Bulundu

Tablet Parçası Büyükkale'deki E Binası Yakınında Bulundu

Yeni parça, Hattuşa'nın kraliyet sarayı olan Büyükkale'de, E binası olarak bilinen yapının yakınında ortaya çıkarıldı. Bir yüzü korunmuş olan kil tablet, kırık ve eksik parçalardan oluşuyor. Akadça yazılan metin, dönemin diplomasi dili olarak kullanılıyordu.

Buluntu üzerinde yaklaşık bir yıl süren bilimsel analiz yapıldı. Çalışmalar sonucunda parçanın, Kadeş Antlaşması'nın kil tablet nüshalarından birine ait olduğu belirlendi.

Parçada Sığınma Arayanlara Dair Önemli Hükümler Yer Alıyor

Parçada Sığınma Arayanlara Dair Önemli Hükümler Yer Alıyor

Tablet parçası, antlaşmanın 12 ile 20. maddelerine ait satırlar içeriyor. Bu bölümde, Hitit veya Mısır topraklarından kaçıp diğer ülkeye sığınan kişilerin geri gönderilmesine ilişkin kurallar yer alıyor. Metinde ayrıca bu kişilerin geride bıraktıkları evlerinin tahrip edilmemesi gerektiğine dair hükümler bulunuyor.

Okunabilen kısımlarda, hem Mısır hem de Hitit topraklarından kaçan kişilerden söz ediliyor. Bakan Ersoy, keşfi duyururken buluntuyu “Barışın binlerce yıllık izini Anadolu'nun toprağında bulduk” sözleriyle değerlendirdi.

Antlaşmanın İlk Nüshaları 1906'da Gün Yüzüne Çıkmıştı

Antlaşmanın İlk Nüshaları 1906'da Gün Yüzüne Çıkmıştı

Kadeş Barış Antlaşması, Hitit Kralı III. Hattuşili ile Mısır Firavunu II. Ramses arasında M.Ö. 13. yüzyılda imzalanmıştı. Anlaşmanın Mısırca metni, Mısır'daki tapınak duvarlarına hiyeroglif olarak işlenmiş durumda.

Hattuşa'daki Akadça kil tablet parçaları ise ilk kez 1906 ile 1912 yılları arasındaki kazılarda ortaya çıkarıldı. Daha önce bulunan parçalar İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Berlin Önasya Müzesi ve St. Petersburg Ermitaj Müzesi gibi farklı müzelerin koleksiyonlarında yer alıyor. 

Yeni bulunan parça da Kadeş Antlaşması'nın Hattuşa'daki kil tablet nüshalarına eklendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın