IKEA’dan Sürpriz Karar: Binlerce Üründe İndirim Yapılacak

Toplam fiyat indiriminin 1,2 milyar euro seviyesinde olması bekleniyor. IKEA'nın ana şirketlerinden Inter IKEA Group'un Genel Müdürü Jakub Jankowski, fiyatları düşürme konusunda uzun vadeli bir strateji izlediklerini belirterek, daha düşük fiyatların satışları artırmasının tedarikçilerin üretim hacmine de olumlu yansıyabileceğini söyledi.

IKEA'nın önde gelen perakende grubu Ingka Group tarafından yapılan açıklamaya göre, fiyat düzenlemesi bazı pazarlarda yaklaşık 900 ürünü kapsayacak. Avrupa dışındaki pazarlarda da fiyatların tüketiciler açısından daha erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Ingka Group, Asya ve Kuzey Amerika'daki enflasyon ve kur baskılarını dengelemek amacıyla 70 milyon euro yatırım yapacak.

Avrupa'da indirime girecek ürünler arasında IKEA'nın en çok bilinen ürünlerinden bazıları da bulunuyor. Billy raf sistemleri, Kallax depolama üniteleri ve mutfak ekipmanlarında yüzde 15 ila yüzde 28 arasında fiyat indirimi uygulanacak. Ingka Group CEO'su Juvencio Maeztu, indirimlerin kapsamı ve oranlarının ülkeden ülkeye değişebileceğini belirtti.