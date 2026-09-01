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IKEA’dan Sürpriz Karar: Binlerce Üründe İndirim Yapılacak

IKEA’dan Sürpriz Karar: Binlerce Üründe İndirim Yapılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2026 - 23:38
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IKEA, Avrupa'daki müşterilerin artan yaşam maliyetleri nedeniyle yaşadığı baskıyı hafifletmek amacıyla ürün fiyatlarında kapsamlı bir indirime gidiyor.

Kaynak: https://www.reuters.com/business/reta...
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Reuters'ın haberine göre şirket, 1 Eylül'den itibaren Avrupa ülkelerinde yaklaşık 1.500 ürünün fiyatını düşürecek.

Reuters'ın haberine göre şirket, 1 Eylül'den itibaren Avrupa ülkelerinde yaklaşık 1.500 ürünün fiyatını düşürecek.

Toplam fiyat indiriminin 1,2 milyar euro seviyesinde olması bekleniyor. IKEA'nın ana şirketlerinden Inter IKEA Group'un Genel Müdürü Jakub Jankowski, fiyatları düşürme konusunda uzun vadeli bir strateji izlediklerini belirterek, daha düşük fiyatların satışları artırmasının tedarikçilerin üretim hacmine de olumlu yansıyabileceğini söyledi.

IKEA'nın önde gelen perakende grubu Ingka Group tarafından yapılan açıklamaya göre, fiyat düzenlemesi bazı pazarlarda yaklaşık 900 ürünü kapsayacak. Avrupa dışındaki pazarlarda da fiyatların tüketiciler açısından daha erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Ingka Group, Asya ve Kuzey Amerika'daki enflasyon ve kur baskılarını dengelemek amacıyla 70 milyon euro yatırım yapacak.

Avrupa'da indirime girecek ürünler arasında IKEA'nın en çok bilinen ürünlerinden bazıları da bulunuyor. Billy raf sistemleri, Kallax depolama üniteleri ve mutfak ekipmanlarında yüzde 15 ila yüzde 28 arasında fiyat indirimi uygulanacak. Ingka Group CEO'su Juvencio Maeztu, indirimlerin kapsamı ve oranlarının ülkeden ülkeye değişebileceğini belirtti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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