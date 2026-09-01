Mutfakların 36 Yıllık Tanınan Markası İflas Ediyor: Ünlü Marka İçin Mahkemeden Konkordato Kararı

Esenyurt'taki tesislerinde tam 36 yıldır kesintisiz üretim yapan ve sektörde köklü bir geçmişe sahip olan şirket için İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, mali tabloyu toparlayabilmesi adına geçici mühlet kararı verdiğini duyurdu.

Tüketicilerin yakından tanıdığı çay ve kahve makinelerinden semaverlere, tost ve ekmek kızartma makinelerinden mutfak robotlarına kadar çok geniş bir yelpazede elektrikli ev aleti üreten firma, bu kararla birlikte yasal bir koruma kalkanı altına girmiş oldu. Mahkeme, şirketin faaliyetlerini denetlemek ve mali yapısını yeniden düzenlemek amacıyla Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar, Prof. Dr. Ayşe Pamukçu ve Avukat Mehmet Kılıç'ı konkordato komiseri olarak görevlendirdi.