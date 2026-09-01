article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Mutfakların 36 Yıllık Tanınan Markası İflas Ediyor: Ünlü Marka İçin Mahkemeden Konkordato Kararı

Mutfakların 36 Yıllık Tanınan Markası İflas Ediyor: Ünlü Marka İçin Mahkemeden Konkordato Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2026 - 09:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da 1990 yılından bu yana elektrikli küçük ev aletleri üreten 36 yıllık köklü şirket Avesta Ev Aletleri, yaşadığı ekonomik darboğaz nedeniyle mahkemeye başvurdu. Şirket hakkında geçici konkordato mühleti kararı verilirken, süreci yönetmek üzere üç kişilik bir komiser heyeti atandı ve alacaklılar için yedi günlük yasal itiraz süresi resmen başladı.

Kaynak: Burak Taşçı / NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mutfaklarımızın vazgeçilmez yardımcılarını üreten İstanbul merkezli Avesta Ev Aletleri, son dönemde içine düştüğü finansal sıkıntıları aşamayarak konkordato yoluna gitti.

Mutfaklarımızın vazgeçilmez yardımcılarını üreten İstanbul merkezli Avesta Ev Aletleri, son dönemde içine düştüğü finansal sıkıntıları aşamayarak konkordato yoluna gitti.

Esenyurt'taki tesislerinde tam 36 yıldır kesintisiz üretim yapan ve sektörde köklü bir geçmişe sahip olan şirket için İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, mali tabloyu toparlayabilmesi adına geçici mühlet kararı verdiğini duyurdu.

Tüketicilerin yakından tanıdığı çay ve kahve makinelerinden semaverlere, tost ve ekmek kızartma makinelerinden mutfak robotlarına kadar çok geniş bir yelpazede elektrikli ev aleti üreten firma, bu kararla birlikte yasal bir koruma kalkanı altına girmiş oldu. Mahkeme, şirketin faaliyetlerini denetlemek ve mali yapısını yeniden düzenlemek amacıyla Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar, Prof. Dr. Ayşe Pamukçu ve Avukat Mehmet Kılıç'ı konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

Bu kritik süreçte şirketten alacağı olan kişi ve kurumların da yasal hakları bulunuyor.

Bu kritik süreçte şirketten alacağı olan kişi ve kurumların da yasal hakları bulunuyor.

İcra ve İflas Kanunu'nun 288'inci maddesi kapsamında, karara itiraz etmek isteyen alacaklıların önünde yedi günlük kesin bir süre var. Alacaklılar, ellerindeki delillerle birlikte doğrudan mahkemeye başvurarak şirketin durumunun konkordato gerektirmediğini savunabilir ve kararın iptal edilmesini talep edebilirler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın