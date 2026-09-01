Mutfakların 36 Yıllık Tanınan Markası İflas Ediyor: Ünlü Marka İçin Mahkemeden Konkordato Kararı
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İstanbul'da 1990 yılından bu yana elektrikli küçük ev aletleri üreten 36 yıllık köklü şirket Avesta Ev Aletleri, yaşadığı ekonomik darboğaz nedeniyle mahkemeye başvurdu. Şirket hakkında geçici konkordato mühleti kararı verilirken, süreci yönetmek üzere üç kişilik bir komiser heyeti atandı ve alacaklılar için yedi günlük yasal itiraz süresi resmen başladı.
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Mutfaklarımızın vazgeçilmez yardımcılarını üreten İstanbul merkezli Avesta Ev Aletleri, son dönemde içine düştüğü finansal sıkıntıları aşamayarak konkordato yoluna gitti.
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Bu kritik süreçte şirketten alacağı olan kişi ve kurumların da yasal hakları bulunuyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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