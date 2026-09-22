Sakatlanan Hakan Çalhanoğlu 10 Numarayı Arda Güler'e Emanet Etti
A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 15 Eylül'de zorlanma tespit edilmesinin ardından Inter'in Udinese maçı kadrosundan çıkarılmıştı. Sakatlığın ciddiyeti netleşince Teknik Direktör Vincenzo Montella, 25 Eylül'de Fransa, 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de yeniden İtalya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçları için açıkladığı 29 kişilik kadroya Çalhanoğlu'nu dahil etmedi. Kenan Yıldız ve Mert Müldür de aynı gerekçeyle kadro dışı kaldı. Kaptan sahalardan uzak kalacağı bu dönemde formasını genç yıldıza emanet etmeyi tercih etti: 10 numaralı forma artık Arda Güler'in sırtında. Real Madrid'in genç yıldızı, daha önce 8 numarayla oynadığı milli maçlarda bu kez 10 numarayla sahaya çıkacak.
Kasındaki Zorlanma Çalhanoğlu'yu Hem Inter'de Hem Milli Takım'da Oyun Dışı Bıraktı
Arda Güler Daha Önce ABD Maçında da Aynı Formayı Çalhanoğlu'nun Yokluğunda Giymişti
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