Sakatlanan Hakan Çalhanoğlu 10 Numarayı Arda Güler'e Emanet Etti

Çalhanoğlu'nun sakatlığı, 15 Eylül'de yapılan tıbbi testlerde ortaya çıktı. Sağ adduktor kasındaki zorlanma nedeniyle Inter, tecrübeli orta sahayı Udinese karşısındaki kadrosuna dahil etmedi. Kulüp yaptığı açıklamada oyuncunun durumunun günler içinde yeniden değerlendirileceğini, sakatlığın 1 ila 3 hafta arasında sahalardan uzak kalmasına yol açabileceğini duyurdu.

Belirsizlik sürerken A Milli Takım'ın kadro açıklaması geldi. Teknik Direktör Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda 25 Eylül'de Kocaeli'de Fransa, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya, 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ve 5 Ekim'de yine deplasmanda İtalya ile oynanacak dört maç için 29 kişilik kadroyu duyurdu. Kaptan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Kenan Yıldız ve Mert Müldür de sakatlıkları nedeniyle bu listede yer alamadı. Montella'nın kadrosunda Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi hücum hattı isimleri de göze çarptı.