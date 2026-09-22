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Sakatlanan Hakan Çalhanoğlu 10 Numarayı Arda Güler'e Emanet Etti

Sakatlanan Hakan Çalhanoğlu 10 Numarayı Arda Güler'e Emanet Etti

Milli Takım Hakan Çalhanoğlu arda güler
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.09.2026 - 10:51
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A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 15 Eylül'de zorlanma tespit edilmesinin ardından Inter'in Udinese maçı kadrosundan çıkarılmıştı. Sakatlığın ciddiyeti netleşince Teknik Direktör Vincenzo Montella, 25 Eylül'de Fransa, 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de yeniden İtalya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçları için açıkladığı 29 kişilik kadroya Çalhanoğlu'nu dahil etmedi. Kenan Yıldız ve Mert Müldür de aynı gerekçeyle kadro dışı kaldı. Kaptan sahalardan uzak kalacağı bu dönemde formasını genç yıldıza emanet etmeyi tercih etti: 10 numaralı forma artık Arda Güler'in sırtında. Real Madrid'in genç yıldızı, daha önce 8 numarayla oynadığı milli maçlarda bu kez 10 numarayla sahaya çıkacak.

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Kasındaki Zorlanma Çalhanoğlu'yu Hem Inter'de Hem Milli Takım'da Oyun Dışı Bıraktı

Kasındaki Zorlanma Çalhanoğlu'yu Hem Inter'de Hem Milli Takım'da Oyun Dışı Bıraktı

Çalhanoğlu'nun sakatlığı, 15 Eylül'de yapılan tıbbi testlerde ortaya çıktı. Sağ adduktor kasındaki zorlanma nedeniyle Inter, tecrübeli orta sahayı Udinese karşısındaki kadrosuna dahil etmedi. Kulüp yaptığı açıklamada oyuncunun durumunun günler içinde yeniden değerlendirileceğini, sakatlığın 1 ila 3 hafta arasında sahalardan uzak kalmasına yol açabileceğini duyurdu.

Belirsizlik sürerken A Milli Takım'ın kadro açıklaması geldi. Teknik Direktör Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda 25 Eylül'de Kocaeli'de Fransa, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya, 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ve 5 Ekim'de yine deplasmanda İtalya ile oynanacak dört maç için 29 kişilik kadroyu duyurdu. Kaptan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Kenan Yıldız ve Mert Müldür de sakatlıkları nedeniyle bu listede yer alamadı. Montella'nın kadrosunda Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi hücum hattı isimleri de göze çarptı.

Arda Güler Daha Önce ABD Maçında da Aynı Formayı Çalhanoğlu'nun Yokluğunda Giymişti

Arda Güler Daha Önce ABD Maçında da Aynı Formayı Çalhanoğlu'nun Yokluğunda Giymişti

Kadro dışı kalan Çalhanoğlu, sahalardan uzak geçireceği süreçte 10 numaralı formasını takım arkadaşı Arda Güler'e bıraktı. Bu, ikilinin formasının el değiştirdiği ilk seferi değil: 2025'in Haziran ayında millilerin 2-1 kazandığı ABD hazırlık maçında da Çalhanoğlu kadroda yer almayınca forma numarası Arda Güler'e geçmiş, Real Madrid'in genç yıldızı o maça da damgasını vurmuştu.

Arda Güler, formayı sosyal medya hesabından paylaşırken Çalhanoğlu'nu etiketleyip kırmızı-beyaz bir kalp emojisi bıraktı. Real Madrid'de bu sezon istikrarlı performansıyla dikkat çeken Güler, milli formada da aynı sorumluluğu üstlenmiş oldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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